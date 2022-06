Il y avait sans doute de quoi remplir le Top 5 rien qu’avec des tirs de Stephen Curry, tant il a été géant. Finalement, la NBA en a gardé deux : celui à 3-pts avec la faute (non sifflée) de Jayson Tatum et, à la première place, son numéro de dribbles et son tir à une main dans les dernières minutes.

On retrouve aussi les paniers avec la faute de Jaylen Brown et Derrick White, ainsi qu’un nouveau contre de Robert Williams III, sur Stephen Curry.