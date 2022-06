Les Warriors s’interrogent sur leurs rotations

Avec pas moins de cinq joueurs à 13 points de moyenne ou plus, les Celtics font mieux que les Warriors en termes de répartition offensive dans cette finale. Ce constat s’est largement vérifié dans le Game 3 où Stephen Curry (31 points), Klay Thompson (25) et Andrew Wiggins (18) ont inscrit 74 des 100 points de leur équipe.

« Ces deux gars ont fait leur job hier soir, je n’ai pas fait le mien », concède Draymond Green (2 points à 1/4 aux tirs) en parlant des « Splash Brothers ». Celui-ci considère que ce sera toujours de leur responsabilité, aux trois hommes forts de l’équipe, « quelle que soit la profondeur de notre banc ».

L’idée de mobiliser davantage ses hommes de banc est pourtant bien une « possibilité » pour Steve Kerr. Ce dernier, lors du point presse de jeudi, a été interrogé sur l’idée d’envoyer les jeunes Moses Moody et Jonathan Kuminga lutter face à des Celtics qui semblent plus athlétiques dans cette série.

« On n’exclut jamais rien », rétorque le coach qui n’a quasiment pas utilisé ses deux rookies en finale. « C’est quelque chose dont on discute tous les jours au sein du staff. Doit-on insérer un autre joueur dans la rotation ? Doit-on changer une combinaison, une combinaison dans le cinq ? On discute de tout cela, on prend la meilleure décision possible et on s’y tient. »

« On s’est toujours appuyés sur notre profondeur de banc »

Pour l’heure, à l’instar d’Ime Udoka, il se repose principalement sur huit joueurs. En plus de son cinq majeur et de son sixième homme Jordan Poole, Steve Kerr mobilise les anciens pensionnaires de l’infirmerie, Otto Porter Jr. et Gary Payton II. À voir si le coach tente un pari avec ses jeunes, voire avec Nemanja Bjelica, qu’il avait regretté de ne pas avoir utilisé davantage face aux Mavs.

« On s’est toujours appuyés sur notre profondeur de banc », remarque Draymond Green. « Il y a un juste équilibre à trouver pour les coaches. On ne veut pas aller trop loin avec le banc, au risque de perturber le rythme des gars qui jouent beaucoup. Parfois, on veut aller plus loin. C’est toujours un jeu auquel les entraîneurs sont confrontés. Parfois, on a raison. Parfois, on se trompe. Mais au final, on fait confiance à notre équipe d’entraîneurs. »

Et si Steve Kerr et ses assistants décident à contraire de réduire leurs rotations, ce sera aux joueurs majeurs de répondre présent. « Que ce soit avec 35 minutes ou 42 minutes », chiffre l’intérieur qui, comme les « Splash Brothers », joue 36 minutes en moyenne.

« Est-ce que je pense que notre profondeur de banc peut nous aider ? Oui, parce que je crois en nos gars, qui peuvent sortir du banc et apporter quelque chose. Si coach Kerr décide de les mobiliser davantage, cela nous aidera parce que j’ai confiance en ces gars. Si ce n’est pas le cas, alors c’est à nous, les gars qui jouent la majorité des minutes que les autres auraient, de s’assurer qu’on apporte cette énergie pendant 48 minutes, quelle que soit la situation », termine Draymond Green.