Terry Stotts sur les tablettes du Jazz

Alors que tout le monde se préparait à suivre le Game 2, le Jazz a surpris tout son monde en annonçant le départ de Quin Snyder. En place depuis huit ans, le coach de Utah va laisser un grand vide, et à l’image de Donovan Mitchell, l’incertitude est totale sur l’avenir de l’équipe. Une chose est sûre, la direction s’est déjà mise en quête d’un remplaçant, et The Athletic a dévoilé une première liste de techniciens.

On y retrouve plusieurs assistants avec Charles Lee de Milwaukee, Kevin Young de Phoenix, Adrian Griffin de Toronto, Johnnie Bryant des Knicks et Will Hardy des Celtics. À ces assistants, il faut ajouter Alex Jensen, bras droit de Quin Snyder au Jazz.

Un seul ancien coach serait sur les tablettes du Jazz, et il s’agit de Terry Stotts. L’ancien entraîneur de Portland n’a pas convaincu les Lakers et les Kings de l’embaucher, mais il pourrait être l’homme de la situation à Utah.

Parmi les noms, on soulignera la présence de Johnnie Bryant, un ancien assistant du Jazz très apprécié de Donovan Mitchell.