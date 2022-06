Draymond Green frôle l’expulsion suite à une altercation avec Jaylen Brown

Draymond Green avait promis de hausser le ton après son Game 1 raté et l’ailier fort des Warriors a tenu parole. Sauf qu’après une première faute technique pour avoir été trop physique avec Grant Williams (qu’il a au passage traité de « clown »), l’intérieur est passé à deux doigts de la correctionnelle dans le deuxième quart-temps.

Après une faute à 3-points sur Jaylen Brown, il a un peu trop laissé traîner son pied selon l’arrière des Celtics.

« Sur cette situation, Draymond a fait faute sur moi à 3-points puis il a mis ses jambes sur ma tête », a détaillé le joueur de Boston. « J’ai essayé de me relever. Mais ils vont agir ainsi. Il va agir ainsi. Il va essayer d’envenimer le jeu, d’élever le niveau d’intensité. Nous devons élever le nôtre. J’ai l’impression qu’ils s’en sont bien sortis ce soir, mais nous devons être prêts à jouer, prêts à faire face physiquement des deux côtés du terrain. »

Ce genre d’altercation provoque assez souvent des doubles fautes techniques, afin de calmer les deux joueurs. Mais comme Draymond Green en avait déjà une, ça aurait entraîné son expulsion. Jaylen Brown était-il au courant ?

« Pas vraiment. J’essaie juste de jouer au basket. Pour moi, c’était une action illégale. Ils auraient pu siffler mais ils ont préféré laisser couler. Mais je ne sais pas ce que j’étais supposé faire. Quelqu’un vous met ses jambes sur la tête puis tente de baisser votre short. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. C’est ce que fait Draymond Green. Il fait tout ce qu’il faut faire pour gagner. Il vous poussera, il vous attrapera, il essaiera de pourrir le match parce que c’est ce qu’il fait pour cette équipe. Ça ne me surprend pas. Il a augmenté son niveau physique pour essayer de nous arrêter et nous devons augmenter le nôtre. J’ai hâte de relever le défi. »

Pour Ime Udoka, il n’est pas non plus surprenant que Draymond Green n’ait pas été expulsé.

« Non, je n’ai pas été surpris qu’il n’y ait pas eu de double technique. Pas du tout. C’est lié aux circonstances » a-t-il expliqué. « Mais Jaylen, ce qui l’a privé de rythme, plus que cette action, ce sont les fautes qu’il a prises en début de match. Il a pris deux fautes rapides alors qu’il était bien, et ça l’a ralenti à partir de là ».