Draft 2022 | Les Pelicans testent Dyson Daniels

Alors que lui se verrait bien à Portland, et que les Wizards l’auraient dans leur viseur avec leur 10e choix, Dyson Daniels est le premier « prospect » de renom à être testé par les Pelicans. Les dirigeants sont très discrets pour l’instant, et on ne sait pas s’ils vont conserver leur 8e choix, mais Locked On Pelicans explique le jeune australien a passé un essai ce week-end.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de cette Draft, le membre de l’Ignite Team pourrait suivre les traces d’Herb Jones et de Jose Alvarado, et densifier les lignes arrières de New Orleans.

