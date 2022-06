Collin Sexton dans le viseur des Pacers et des Spurs ?

Blessé après quelques jours seulement de compétition (déchirure du ménisque) et absent pour le reste de la saison régulière, Collin Sexton n’a pas pu se montrer durant la bonne saison des Cavaliers. Un timing qui tombait très mal pour lui, alors qu’il est « free agent » cet été.

Cleveland a réussi à gagner 44 matches sans lui et l’idée de faire sauter la banque pour l’arrière ne semble pas s’imposer chez les dirigeants de l’Ohio. Cela laisse donc une opportunité pour les prétendants.

L’intérêt des Pistons a déjà été évoqué en avril et désormais, en plus de le confirmer, le Plain Dealer donne deux pistes supplémentaires. Les Pacers et les Spurs seraient en effet intéressés par le profil de Collin Sexton, surtout les premiers, pour sans doute l’associer à Tyrese Haliburton.

Chez les seconds, il y a aurait quelques dirigeants séduits par les qualités de l’arrière, qui tournait à 24.3 points de moyenne en 2020/21, là aussi pour former un duo énergique avec Dejounte Murray, désormais All-Star.

Reste à savoir combien ces franchises sont prêtes à mettre sur la table pour signer Collin Sexton ? Entre 15 et 18 millions de dollars ? Ou plutôt 20 ? En tout cas, les Cavaliers auront le dernier mot puisqu’ils peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure et le joueur, quant à lui, a déjà déclaré qu’il souhaitait rester à Cleveland.