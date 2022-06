Le retour de la Crazy 1

Plutôt « massive », la première chaussure signature de Kobe Bryant imaginée à l’époque par adidas en l’an 2000 s’était inspirée de l’Audi TT Roadster pour son design. 22 ans après sa sortie lors des playoffs qui ont sacré le « Black Mamba » champion NBA pour la première fois de sa carrière, la « Crazy 1 » est de retour.

Celle-ci se présente sous un coloris « Metallic Silver », avec donc une tige argentée sur la laquelle on note la présence des trois bandes en relief. La talon et la languette ressortent en noir. La semelle intermédiaire est également en argent, avec une plaque de soutien Torsion et une semelle extérieure à chevrons en noir.

La Crazy 1 « Metallic Silver » est attendue courant 2022, à un prix encore non connu.

(Via NiceKicks)

