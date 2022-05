DeSagana Diop devient le coach des Knicks en G-League

Assistant à Utah entre 2016 et 2020, où il a notamment travaillé avec Rudy Gobert, DeSagana Diop avait ensuite filé à Houston, pour rester assistant et s’occuper des intérieurs ces deux dernières saisons.

Désormais, nous apprend le New York Post, il va devenir le coach des Westchester Knicks en G-League, puisqu’il remplace Derrick Alston.

Le Sénégalais va retrouver des têtes connues à New York. Notamment Johnny Bryant, assistant coach de Tom Thibodeau, avec lequel il a travaillé à Utah, ou bien Leon Rose, le président des Knicks, qui était son agent à l’époque où DeSagana Diop était joueur (601 matches NBA entre Dallas, Cleveland, Charlotte et New Jersey).

De plus, l’ancien pivot de Dallas, finaliste NBA en 2006, connaît déjà le monde de la G-League car, entre 2014 et 2016, il était assistant sur le banc des Texas Legends.