All-Star Game 2022 : des retombées financières supérieures aux attentes dans l’Ohio

250 millions de dollars. C’est ce que LeBron James a touché ces huit dernières saisons en cumulant ses bulletins de salaires seuls. C’est aussi, selon la commission des sports du Grand Cleveland, ce que le All-Star Game 2022 a généré dans le nord-est de son Ohio natal.

On rappelle que l’événement s’est tenu du 18 au 20 février, à Cleveland. Il a attiré près de 120 000 personnes venues de 45 états américains et 24 pays.

Sur l’impact économique total, ces visiteurs ont généré 141 millions de dollars en « dépenses directes », à savoir ce que les non-locaux injectent financièrement dans l’économie locale (bars, hôtels, restaurants…).

« La NBA et ses partenaires commerciaux ont vraiment dépassé nos attentes en matière de dépenses directes dans notre collectivité pendant le All-Star 2022 », s’est réjoui David Gilbert, président et directeur général de cette commission et gérant de l’agence Destination Cleveland. Sa commission avait initialement tablé sur « plus de 100 millions de dollars » en dépenses directes.

Le responsable met notamment ces retombées supérieures aux attentes sur le compte du 75e anniversaire de la ligue, matérialisé par cette cérémonie hommage, à la mi-temps du match à la Rocket Mortgage FieldHouse, pour les légendes de toutes les époques.

« En outre, l’étude a montré que Cleveland a organisé un événement exceptionnel qui a bénéficié d’une exposition médiatique importante, faisant de la ville une destination internationale », a complété Thilo Kunkel, directeur du Centre de recherche sur l’industrie du sport de l’université du Temple, à l’origine de l’étude.

L’événement a été diffusé dans 215 pays et territoires et dans un nombre record de 60 langues. Le match des étoiles a d’ailleurs enregistré un record de 223 millions de vues en une journée via Instagram, le plus haut total en une journée pour un compte sur la plateforme depuis plus de deux ans.

« Ce All-Star Game a servi à rappeler une fois de plus que Cleveland est une ville de destination pleine de diversité, de culture vibrante, d’histoire riche et d’un amour pur et passionné pour le sport. Non seulement la semaine a insufflé une activité économique importante dans cette ville et les quartiers environnants, mais elle nous a également laissé des souvenirs et un héritage que nous chérirons à jamais collectivement », s’est enthousiasmé Nic Barlage, le PDG des Cavs.