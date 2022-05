Moses Moody et Jonathan Kuminga jouent les opportunistes

Les Mavericks avaient 29 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. Le match semblait définitivement plié. Steve Kerr a donc décidé de donner du temps de jeu à ses deux rookies, Moses Moody et Jonathan Kuminga. Ils étaient entourés de Nemanja Bjelica, Jordan Poole et Damion Lee.

C’était l’occasion parfaite, une fin de match sans enjeu, pour prendre un peu d’expérience pour ces deux jeunes talents. Ils ont fait mieux que ça, avec un 9-0 pour commencer ce dernier acte.

« J’ai aimé le mouvement de la balle », affirme Steve Kerr en conférence de presse. « Globalement, dans ce match, on n’a pas bien fait circuler la balle, avec trop de dribbles. Là, ce groupe a été bien meilleur dans ce domaine, pour obtenir des paniers faciles. »

Les Warriors vont revenir, après un tir primé de Jonathan Kuminga, à seulement huit points de retard. Le coach va alors relancer ses titulaires pour quelques minutes. En vain. Néanmoins, Golden State a remporté ce dernier quart-temps très largement (39-20) et n’a pas sombré.

« C’était génial car les jeunes ont eu une opportunité de jouer, de faire sentir leur présence, de prendre de la confiance et de l’expérience dans cette série », glisse Stephen Curry. « Otto Porter Jr. n’est pas là, Gary Payton II non plus, donc il y a des minutes disponibles. Il faut garder cette confiance pour le retour à la maison car, dans le Game 5, je suis sûr qu’il y aura des minutes à prendre. »

Le meilleur marqueur de ce quatrième quart-temps, ce fut Jonathan Kuminga justement, avec 10 points à 3/4 au tir. Il a parfaitement profité de l’absence d’Otto Porter Jr. pour se montrer encore une fois. « Il a été bon », poursuit le coach. « Il a joué avec force, il a été aux lancers-francs et a fait de bonnes choses pour nous. »

De son côté, Moses Moody a marqué 8 points à 3/4 au shoot également. Il a aussi pris 2 rebonds et volé 2 ballons dans ces douze dernières minutes. Lui et Jonathan Kuminga, en difficulté en début de match, ont porté les Warriors vers cette tentative de comeback quasiment inespéré vu l’écart après 36 minutes.

« Notre boulot, c’était de jouer, d’essayer de se battre. Ce qu’on a fait », relate le rookie, qui a joué toutes les parties de cette série contre Dallas. « Il fallait se rapprocher au score, jouer jusqu’à la fin. C’est ce que les anciens sur le banc ont dit. Une fois qu’on était à portée, tout peut arriver. Même si on n’a pas gagné, ils ont été obligés de jouer jusqu’au bout. Ils n’ont pas pu se reposer en seconde période. »

Les Californiens ont pu réussir ainsi une pierre deux coups. Moses Moody et Jonathan Kuminga ont joué et compilé 27 points au total (10 pour le premier, 17 pour le second) et l’équipe a été compétitive jusqu’en fin de match, afin de pousser Dallas à faire un dernier effort pour rester en vie dans cette finale de conférence.

« Le plus important, c’est de jouer, de prendre du rythme, de se sentir à l’aise, de s’habituer à jouer avec les autres », confirme Moses Moody. « Comme pendant la saison régulière, sauf que là, c’est en playoffs. C’est bon d’avoir une telle opportunité à ce moment-là. C’était agréable de jouer avec Kuminga. On a essayé de se battre, de trouver des solutions, c’était fun. On voulait gagner, on voulait se rapprocher suffisamment pour l’emporter. Mais ça n’a pas tourné comme on l’aurait voulu. »