Le MVP de la nuit | Luka Doncic veut toujours y croire

Zéro victoire et deux défaites. Tel était le bilan en carrière de Luka Doncic dans les matches éliminatoires il y a encore deux semaines. Il n’a pas fallu longtemps au chef d’orchestre des Mavs pour renverser ce bilan.

Après des succès dans les Game 6 et 7 face aux Suns, il vient de s’offrir une troisième victoire en carrière, dans ce Game 4 face aux Warriors, dans un match éliminatoire en NBA.

Lorsqu’on lui demande si son approche mentale évolue dans pareil contexte, l’intéressé assure que « non, je ne le pense pas. Je ne pense pas différemment. Je veux juste gagner le match et c’est tout. Maintenant, on a gagné deux matchs en étant dos au mur. On a encore du boulot, il nous en reste trois. On doit y aller match par match et y croire », affiche le Slovène.

Celui-ci considère que la défense des Mavs a été meilleure cette nuit et que ses coéquipiers et lui ont attaqué la raquette. « Ces deux éléments sont essentiels. C’est ce qu’on doit montrer à San Francisco », juge le meneur, en oubliant de citer aussi la belle adresse à 3-points de son équipe (20/43).

Il fête sa sélection All-NBA

Sans oublier, évidemment, une nouvelle grosse production personnelle de sa part : 30 points (malgré un 10/26 aux tirs dont 3/11 de loin), 14 rebonds, 9 passes, 2 contres, 2 interceptions pour 35 d’évaluation, avec un +13 au score lorsqu’il était en jeu.

Une performance tout à fait digne de sa sélection dans la « All-NBA First Team ». Une « bénédiction » pour lui. « Quand j’étais gosse, je rêvais seulement d’être en NBA. Maintenant, c’est ma troisième sélection ‘All-NBA’. »

« Je crois que personne n’est surpris de le voir dans le meilleur cinq », complète Jason Kidd. « Cela montre simplement son niveau de talent. Les quatre autres sont aussi très talentueux. […] Ce qu’il fait pour cette équipe est incroyable, pas seulement avec les points et les passes décisives, mais aussi sa capacité à prendre des rebonds. Sur la fin, il a réussi à contrer un petit tir pour améliorer ses statistiques défensives. Encore une fois, c’est notre leader. Il adore cette scène. Être dans le premier cinq est un grand honneur pour lui. »

Des membres de ce cinq à fière allure, le Slovène est le seul encore en compétition. Et même en étant mené 3-1, il garde espoir. « Je crois encore qu’on peut gagner. ‘Sweep’ ou non. Au final, si on perd, on perd. Peu importe combien de fois on gagne. On doit y aller match après match. On va y croire jusqu’au bout. »