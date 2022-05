Les Mavs retrouvent leur adresse et évitent le « sweep » !

Les Mavs jouaient leur survie, les Warriors n’avaient eux aucune pression, et ça s’est vu. Les Mavs ont dominé la rencontre pendant trois quart-temps derrière un Luka Doncic maladroit mais tout de même au four et au moulin. Ils ont terminé la rencontre avec 20 tirs primés. Comme à Memphis lors du Game 5, les hommes de Steve Kerr semblaient peu concernés et leur activité défensive en a été la preuve. Ils devront montrer un tout autre visage dans la nuit de jeudi à vendredi pour valider leur billet pour les NBA Finals.



Après leur 2/17 à 3-points du Game 3, le trio Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Maxi Kleber entame le Game 4 à 6/8 de loin. Seul problème pour les Mavs, les 10 points de Stephen Curry gardent les Warriors en embuscade alors que Jonathan Kuminga remplace Otto Porter Jr, blessé, dans la rotation de Steve Kerr (28-24).

Alors que Kuminga, Moody et Poole lancent un 7-1 de Golden State, leur rigueur s’évapore des deux côtés du terrain et les Mavs font payer leur jeunesse. Deux nouveaux tirs primés, cette fois de Bertans et Bullock, lancent alors un 19-2 de Dallas qui déroule pour prendre 17 points d’avance (54-37). Dominés dans l’intensité, dans l’engagement et dans la concentration, les Warriors arrivent cependant à limiter la casse grâce à Stephen Curry (62-47).

Après un délai de près de 25 minutes pour cause de fuites dans le toit de l’American Airlines Center, deux nouveaux tirs primés de Finney-Smith lancent un 8-0 des Mavs face à une défense de Golden State qui continue de prendre l’eau (72-50). Maladroit jusque-là, Luka Doncic se joint au festival avec deux tirs primés de suite. Les Mavs débutent d’ailleurs le troisième quart-temps par un 8/10 de loin et l’écart frôle les trente unités (99-70).

Kuminga, Moody, Poole, Bjeclica et Lee jettent alors un froid chez les fans des Mavs. Ils passent un 32-11 aux locaux pour passer de -29 à -8 avec quatre minutes à jouer (110-102) !

Comme un symbole, c’est un 3-points de Reggie Bullock et un ballon perdu de Jordan Poole qui scellent la victoire des Mavs. Il y aura donc bien un Game 5 dans cette série et la pression revient sur les Warriors, qui devront finir le boulot à la maison pour éviter de revenir à Dallas avec des Mavs qui auront le vent en poupe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le coup de gueule émouvant de Steve Kerr avant le match. Mardi après-midi, 21 personnes dont 19 enfants d’une école primaire ont été tués dans une nouvelle fusillade. Cet acte de barbarie a eu lieu dans le Texas, à plusieurs centaines de kilomètres de Dallas. Avant la rencontre, Steve Kerr a utilisé sa conférence de presse pour partager un message de colère, de tristesse et appeler le Sénat américain à enfin agir sur le sujet. Un débat est malheureusement récurrent aux Etats-Unis, où les victimes s’accumulent sans que rien ne change.

– Les Mavs profitent du deuxième cinq expérimental de Golden State. À -4 après le premier quart-temps, Steve Kerr décide alors d’insérer Jonathan Kuminga et Moses Moody, ses deux rookies, pour débuter le dernier quart-temps aux côtés de Jordan Poole, Klay Thompson et Kevon Looney. Un cinq qui n’a jamais joué ensemble lors de ses playoffs et prend rapidement l’eau. Les deux rookies et Jordan Poole multiplient leurs erreurs défensives et les tirs forcés de l’autre côté pour permettre aux Mavs de trouver leur rythme et de faire le trou. Dallas finit le deuxième quart-temps sur un 33-16 grâce à l’agressivité de Jalen Brunson et à l’adresse longue distance de ses shooteurs.

– Les Mavs font tomber la pluie ! Après leur 13 sur 45 à 3-points du Game 3, les Mavs ont profité du manque d’engagement des Warriors pour dérouler leur basket et retrouver leur adresse. Ils étaient à 19/36 en fin de troisième quart temps avant le début du « garbage time ». Le duo Dorian Finney-Smith – Reggie Bullock est passé de 2/12 dimanche à 10/17 cette nuit. La question est maintenant de savoir si les Mavs pourront rééditer la même performance à San Francisco, lors du Game 5, face à des Warriors beaucoup plus concernés.

TOPS/FLOPS

✅ Dorian Finney-Smith – Reggie Bullock – Maxi Kleber. Les deux ailiers des Mavs ont répondu présent pour éviter le « sweep », marquant 23 et 18 points à 10 sur 17 de loin. Le pivot allemand a lui réalisé son meilleur match de la série (13 points, 7 rebonds) des deux côtés du terrain après son 2/17 aux tirs des trois premiers matchs.

✅ Luka Doncic. Si le Slovène a manqué d’adresse (30 points, 10/26 aux tirs et 3/11 de loin), il a pris 14 rebonds et distribué 9 passes décisives pour faire briller ses coéquipiers.

✅ ⛔ Stephen Curry. Avec 15 points en première mi-temps, il était le seul Warrior performant, mais il a lui aussi pris l’eau en troisième quart-temps. Il a terminé le match avec 20 points, 8 passes, et 5 rebonds.

⛔ Klay Thompson – Jordan Poole. Si Klay Thompson s’est rattrapé en troisième quart temps en marquant 7 de ses 10 points, et si Jordan Poole a profité du « garbage time » pour soigner ses stats (14 points), les deux arrières ont été à la rue pendant toute la première mi-temps.

LA SUITE

Game 5 dans la nuit de jeudi à vendredi à Dallas.