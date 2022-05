Quels assistants pour entourer Steve Nash aux Nets ?

Steve Nash, Sean Marks et Joe Tsai ne se quittent plus. « On a passé beaucoup de temps à se réunir », confie le GM. Ce dernier est trop occupé à penser à l’avenir des Nets, en compagnie du coach et du propriétaire.

« Cela ne devrait surprendre personne que, lorsque vous terminez une saison comme nous l’avons fait, avec déception et frustration, c’est un moment pour réfléchir et se regarder dans le miroir. Et tout le monde doit le faire, y compris l’ensemble du département des opérations basket », juge ainsi le dirigeant dont l’équipe a été éliminée dès le premier tour des playoffs, après un coup de balai passé par les Celtics.

Cette exigence d’introspection doit, selon le GM néo-zélandais, pousser les Nets à se demander : « ‘Qu’est-ce qui a mal tourné ? Comment pouvons-nous le régler et changer les choses ?’ Que ce soit la vision, la construction de l’effectif, de comment Steve voit les choses, de notre façon de coacher en match et de les préparer. Ce dont nous avons besoin, où sont nos failles. On va tous essayer de le découvrir en faisant une analyse très profonde. »

Ce travail ne concerne pas seulement les joueurs en place. Selon le New York Post, le « coaching staff » a de bonnes chances d’être largement remodelé. Il faudra d’emblée trouver un remplaçant à Amar’e Stoudemire, assistant chargé du développement des joueurs, qui vient de quitter l’équipe. Deux autres assistants, David Vanterpool et Adam Harrington, seraient également sur le départ.

Du changement s’annonce donc alors que Sean Marks a évoqué la nécessité de revenir aux racines du développement des joueurs. Parmi les pistes évoquées pour injecter du sang neuf, il est question d’un intérêt pour James Borrego, récemment remercié par les Hornets, qui ont terminé à seulement une victoire des Nets.

En poste à Charlotte depuis 2018, celui-ci a la particularité d’avoir brièvement succédé à Jacque Vaughn, aujourd’hui assistant de Steve Nash, à la tête du Magic en 2015, avant de retrouver le staff de Gregg Popovich à San Antonio, là où il avait déjà été assistant de 2003 à 2010, alors que Sean Marks y a lui été assistant GM.

D’autres noms devraient émerger pour compléter ce « coaching staff » composé de dix membres la saison passée.