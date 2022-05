Amar’e Stoudemire s’explique sur son départ des Nets et ses commentaires sur Kyrie Irving

C’est un aspect qu’il n’avait pas évoqué au moment de quitter les Nets. Dans une vidéo Instagram, Amar’e Stoudemire en dit davantage sur les raisons de son départ de la franchise new-yorkaise, où il était assistant depuis 2020, en évoquant la dimension religieuse.

« J’ai dit que je ne pouvais pas évoluer dans le monde du coaching parce que je ne travaille pas le jour de shabbat » (jour de repos hebdomadaire dans la religion juive), justifie l’ancien joueur NBA, converti au judaïsme. « C’est compliqué pour n’importe qui d’évoluer dans le coaching en ne travaillant pas le vendredi soir et le samedi, car c’est très prenant. Il faut être présent à plein temps, donc je n’ai pas pu évoluer dans cet environnement. »

Or, selon « STAT », les Nets réclamaient en toute logique des assistants présents en permanence aux côtes de Steve Nash. Ce que le sextuple All-Star comprend « tout à fait. Par conséquent, c’était un accord mutuel ».

Trop semblable à Kyrie Irving pour le critiquer

Malgré son départ d’une « belle franchise », Amar’e Stoudemire n’en reste pas moins ami avec Sean Marks, le GM, et Steve Nash, avec lequel il a connu ses plus belles années dans la ligue aux Suns.

« Les employés de la franchise sont des gens magnifiques. J’ai passé un moment magnifique, une expérience extraordinaire. Il n’y a pas de ressentiment. J’ai été là pendant deux ans, en sacrifiant du temps loin de ma famille mais j’ai quand même pu tenir le coup et remplir mes obligations. »

Toujours dans l’optique de « clarifier » son départ, précisant avoir échangé avec Steve Nash avant de se rendre sur ESPN, l’intérieur revient sur ses propos visant Kyrie Irving. Il a notamment suggéré à son ancienne équipe d’être prudente avec le futur contrat du meneur au cas où celui reviendrait « sur sa parole » et décidait de ne pas jouer.

« Maintenant, sur les critiques de Kyrie, pourquoi je critiquerais quelqu’un qui me ressemble autant ? », s’interroge-t-il. « Je jeûne aussi pendant la saison NBA pour Yom Kippour. J’ai aussi une pratique religieuse, je suis aussi un activiste, qui parle des communautés afro-américaines. […] Les médias vont tenter de retourner des propos contre un ami ou une organisation pour faire de l’audience sur leurs articles. Je ne vais pas laisser faire ça. On ne vas pas me monter contre Kyrie, contre les Nets ou qui que ce soit. »