Les Bulls intéressés par Matisse Thybulle ?

Titulaire pendant une grande partie de la saison régulière chez les Sixers, Matisse Thybulle est un élément important du côté de Philadelphie, grâce principalement à ses grosses qualités défensives. Et il est peu cher, avec encore une saison de contrat à seulement 4.4 millions de dollars.

Néanmoins, l’ailier affiche de sérieuses limites offensives depuis le début de sa carrière, notamment derrière l’arc où il n’est clairement pas fiable. Face à ce constat, et si, en plus de couper Danny Green par exemple, les dirigeants décidaient de le laisser partir pour faire des économies ?

Une franchise serait alors intéressée pour le récupérer via un transfert. Il s’agit des Bulls, d’après Heavy.

Le GM de Chicago, Marc Eversley, est en effet passé par Philadelphie il y a quelques années et il avait pesé pour drafter Matisse Thybulle en 2019. Il ne serait donc pas contre le retrouver afin de l’associer à Lonzo Ball et Alex Caruso pour renforcer leur défense sur les ailes, et compenser ainsi les limites de DeMar DeRozan et Zach LaVine.