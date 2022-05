Une réaction du Heat était attendue. À la pause de ce Game 2 face aux Celtics, les Floridiens ont rejoint leur vestiaire en accusant un écart de 25 points (45-70). Dans le troisième quart-temps, Jimmy Butler a alors cherché à réveiller son équipe. Le leader de l’équipe a inscrit 16 de 26 points de Miami dans la période.

Grâce aux efforts de l’arrière/ailier, l’écart a bien été réduit à 17 unités (65-82) huit minutes de jeu plus tard. Mais à la fin du quart-temps, retour à la case départ : Jayson Tatum, Marcus Smart et leur bande avaient reconstruit leur avance initiale (71-96).

« Il doit faire tout ce dont nous avons besoin, de A à Z », commence par formuler Erik Spoelstra, interrogé après le match sur son sentiment en voyant son meilleur joueur prendre à ce point les commandes de son attaque. « Mais on fait face à une très bonne défense », enchaîne-t-il, « donc on doit faire les choses avec beaucoup de détails. Ils peuvent nous étouffer, tout comme nous pouvons étouffer des équipes. »

Boston a effectivement livré une solide performance défensive en limitant l’attaque de Miami à 102 points inscrits, contre 118 au Game 1, avec 44% aux tirs.

Ce qu’on retient surtout, c’est la répartition de ces points. Si Boston a pu s’appuyer sur un quatuor de joueurs à 19 points ou plus, Jimmy Butler (29 points à 11/18 aux tirs) a paru bien plus isolé offensivement avec trois lieutenants à une dizaine de points. En témoigne cette tentative de révolte dans le troisième quart-temps donc.

« Je dois chercher à trouver mes coéquipiers »

« Si je suis tout à fait honnête, je pense devoir mieux faire pour impliquer les autres », juge-t-il d’ailleurs. « Je dois trouver ce juste milieu, cette frontière entre les moments où il faut être agressif et où il faut m’assurer d’ouvrir des tirs pour les autres. En gros je dois faire le travail de Kyle (Lowry) et m’assurer que les gars sont dans des zones où ils peuvent être à l’aise et avoir le plus de réussite. »

En l’absence de l’ancien meneur des Raptors, l’arrière est en effet, avec Tyler Herro, le principal porteur du ballon, et donc créateur potentiel, de l’équipe. Jimmy Butler considère que c’est de sa responsabilité d’impliquer les autres. « Je ne crois pas que ce soit la faute de Spo ou de Bam (Adebayo). C’est mon job, parce que j’ai souvent le ballon, de m’assurer que chacun soit à l’aise et obtienne les tirs dont il a besoin. »

L’implication de son pivot est d’ailleurs l’un des enjeux de cette série, et même depuis le début des playoffs où il est moins sollicité en attaque. Après 10 points à 3/4 aux tirs lors de la première manche, le champion olympique vient d’enchaîner avec un match à 6 points et 3/6 aux tirs.

Son coéquipier à l’arrière estime avoir été « un peu égoïste sur le plan offensif. Je dois chercher à trouver mes coéquipiers. Ils ont été là pour moi tout au long de l’année et je dois revenir à cela parce que lorsqu’ils marquent, lorsqu’ils sont agressifs, nous sommes une bien meilleure équipe. »