Les Celtics répondent au Heat avec une grosse claque : +25 !

Ça démarre fort. Le Heat démarre fort dans le premier quart-temps et prend rapidement 10 points d’avance (18-8). Mais les Celtics ne tardent pas à réagir : après un temps-mort réparateur, les hommes d’Ime Udoka lancent enfin leur match et collent un 27-6 (avec notamment un violent 17-0) à ceux d’Erik Spoelstra ! Le plus dingue ? L’adresse extérieure insolente des Celtics, qui signent un 9/11 ! Après les 12 premières minutes, le Heat est déjà sonné, malgré une entame de match qui laissait présager le contraire (35-24).

Le momentum alors clairement en faveur de Boston, la situation empire pour Miami durant le second quart-temps. Le bombardement derrière l’arc des C’s est soudainement moins efficace, mais ces derniers compensent en pilonnant près du cercle.

Pendant que les joueurs du Heat, déboussolés par la solide défense de leurs adversaires, s’emmêlent tristement les pinceaux en attaque (21 points, 9/20 aux tirs). Sous l’impulsion du duo Jayson Tatum – Jaylen Brown, qui monte en puissance et compile 35 points en première mi-temps, l’écart explose : +25 à la pause !

Avec un tel écart à la mi-temps, difficile de s’attendre à un sensationnel rebondissement en deuxième période.

Et il n’y a effectivement rien eu à signaler au retour des vestiaires, avec une seconde mi-temps qui se résume globalement à un long « garbage time » de 24 minutes… Jimmy Butler surnage dans cette rencontre pour le Heat, réduisant l’écart à +17 mais Boston, avec une marque bien mieux répartie, continue d’asséner des coups multiples et variés. Les Celtics temporisent tranquillement leur avance, et portent même l’écart à +34 en fin de rencontre.

Les bancs se vident pour boucler ce Game 2 embarrassant pour les joueurs du Heat, qui prennent une très grosse claque (127-102), et s’inclinent pour la première fois de ces playoffs à domicile. Malmenés lors du premier match, les Celtics signent une réaction autoritaire et égalisent avec la manière. La troupe d’Ime Udoka fait le plein de confiance avant de rentrer à Boston pour y jouer les deux prochains matches de la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La sortie sur blessure de PJ Tucker. Touché au genou gauche, l’ailier-fort est sorti durant le troisième quart-temps de la rencontre, et n’est pas revenu en jeu. À l’image de son équipe, il était en difficulté avant de rejoindre les vestiaires (5 points à 2/6 aux tirs). Sa présence pour le Game 3 n’est pas encore définie, mais il va passer une IRM demain, pour déterminer la sévérité de la blessure. S’il venait à manquer cette troisième manche à Boston, ce serait un coup dur pour le Heat, qui ferait face à Jayson Tatum et Jaylen Brown sans son stoppeur défensif principal.

– Boston transfiguré par les retours de Marcus Smart et Al Horford. Diminués au Game 1, puisque les deux joueurs étaient absents, les Celtics ont présenté un bien meilleur visage au cours de ce deuxième match. Le premier en particulier a signé un retour retentissant : avec 24 points (8/22), 9 rebonds et 12 passes, il frôle le triple-double et a sacrément fait souffrir le Heat, sous bien des aspects. Le second, un peu moins en vue du point de vue comptable, a grandement soulagé son équipe, tant en attaque qu’en défense, par son expérience et son intelligence de jeu toujours irréprochable. Il compile 10 points, à 4/4 aux tirs, avec 3 rebonds et 3 passes.

– L’incroyable premier quart-temps des Celtics. Mal embarqués dans les premières minutes, notamment face à un Jimmy Butler bien en jambes, les Celtics ont pourtant réussi à pratiquement sceller l’issue du match dès le premier quart-temps. Grâce à cet incroyable passage après le premier temps-mort d’Ime Udoka, durant lequel ils passent un 27-6 à la défense du Heat, avec notamment un 9/11 à 3-points complètement lunaire, les coéquipiers de Jayson Tatum ont renversé le cours du match. Et les locaux ne s’en sont jamais remis.

TOPS/FLOPS

✅ Marcus Smart. Le retour de l’âme de l’équipe a tout changé pour les Celtics. En ralentissant Jimmy Butler en défense, en dirigeant le jeu en attaque et en mettant des paniers importants pour éloigner toute idée de comeback en deuxième mi-temps. Il rate plus de trucs simples que de trucs compliqués mais son impact est énorme.

✅ Jayson Tatum. Sa deuxième mi-temps au Game 1 laissait à désirer, et sa réaction dans ce Game 2 allait être scrutée de près. Sans surprise, la vedette des Celtics a assuré. Il inscrit 27 points à 8/13 aux tirs (4/6 à trois-points, 7/7 aux lancers-francs), et ajoute 5 rebonds et 5 passes.

✅ Grant Williams. Le héros du Game 7 face à Milwaukee était en grande forme. En sortie de banc, il s’est encore une fois avéré précieux, avec 19 points (5/7 aux tirs, 2/2 à trois-points) et 4 rebonds. Il termine le match avec un impressionnant +/- de +37, le deuxième meilleur de son équipe (après Payton Pritchard, à +39).

✅ L’adresse à 3-points des Celtics. 9/11 à la fin du premier quart-temps, 15/29 après trois-quart-temps, 20/40 à la fin du match. Les Celtics ont torpillé le Heat derrière l’arc, et c’est la raison principale de ce « blowout ». Brillants en défense, les Celtics sont très pénibles à manœuvrer quand ils sont dans un grand soir d’adresse.

✅ Jimmy Butler. L’ailier du Heat n’a pas démérité pendant ce Game 2 : 29 points (11/18), 6 rebonds et 3 passes. Malgré la lourde défaite de son club, il ajoute une nouvelle performance de grande qualité à son impressionnante campagne de playoffs 2022.

⛔ Bam Adebayo. L’autre All-Star de Miami doit se contenter de 6 points et 9 rebonds (3/6 au tir) dans ce Game 2, avec un seul lancer-franc tenté (et raté). Un manque d’impact offensif qui pose forcément problème, d’autant que le Heat semble avoir rangé ses systèmes pour l’intérieur.

LA SUITE

Game 3 : à Boston, dans la nuit de samedi à dimanche, à 02h30.