Chet Holmgren pense que sa qualité de shoot va faire des ravages en NBA

Depuis cette nuit, on connaît l’ordre officiel de la Draft 2022. Ainsi, le Top 3 sera composé du Magic, du Thunder et des Rockets. En clair, Chet Holmgren devrait logiquement atterrir au sein de l’une de ces trois équipes, au même titre que Jabari Smith et Paolo Banchero, les deux autres attractions de cette cuvée axée sur les intérieurs.

Reste à savoir quels dirigeants se laisseront tenter avant les autres par le joueur de 20 ans, qui tournait cette saison à 14.1 points, 9.9 rebonds et 3.7 contres de moyenne avec l’université de Gonzaga, en NCAA. Parmi les prospects les plus talentueux de cette Draft, il pourrait donc avoir un impact immédiat dans la Grande Ligue.

« L’équipe qui me draftera héritera d’un joueur polyvalent, qui pèse sur les victoires. C’est ce que je m’efforce de faire quand je pénètre sur le terrain, j’essaie de réussir des actions qui font gagner et j’ai la sensation que ça s’est vu cette saison », prévenait-il hier soir, afin de plaider en quelque sorte sa cause auprès des GM du Top 3.

Compenser ses limites physiques avec sa qualité de shoot

Observé depuis très longtemps, Chet Holmgren peut néanmoins susciter des inquiétudes chez les spécialistes et observateurs, en raison de son physique un peu trop frêle pour son poste (2m13 pour 88 kilos).

Mais, là encore, la pépite des « Zags » a tenu à rassurer les plus sceptiques, en amont de la Lottery.

« Ce n’est pas nécessairement un objectif de prendre du poids, car c’est plutôt de prendre du muscle et, en faisant ça, je pense que j’atteindrai le bon poids », confiait-il ainsi sur ce sujet, forcément évoqué. « Je dois simplement continuer de devenir plus fort, comme tout jeune joueur qui arrive en NBA doit le faire, et je pense que ça se répercutera sur beaucoup de choses et notamment ma façon de jouer. Ça va m’aider. »

En revanche, ce qui ne devrait pas avoir de mal à se transposer de la NCAA vers la NBA chez Chet Holmgren, c’est son QI basket et sa protection du cercle. Sans oublier sa qualité de shoot.

« J’ai la sensation que ma capacité à me créer mon propre shoot et à scorer par moi-même va être mise en valeur. J’ai déjà la sensation d’être un shooteur de grande qualité, de n’importe quel endroit du terrain, mais je pense devoir monter d’un cran et passer au niveau supérieur. Je crois pouvoir devenir membre du club des 50-40-90. »

Briller individuellement, mais pas que

Minimum 50% de réussite aux tirs, 40% de réussite à 3-pts et 90% de réussite aux lancers-francs sur une saison ? Un exploit réalisé par seulement neuf joueurs en NBA, parmi lesquels Dirk Nowitzki en 2006/07. Soir le seul intérieur du lot, qui mesurait 2m13 et pouvait jouer aux postes 4/5, tel Chet Holmgren.

Dans les faits, le pivot de Gonzaga a le potentiel pour intégrer ce cercle aussi fermé que prestigieux, car il tournait cette saison à des pourcentages de réussite de 61% aux tirs, 39% à 3-pts et 72% aux lancers-francs. Le tout en respectivement 9, 3 et 3 tentatives par rencontre. Mais Chet Holmgren prévient également : une fois arrivé « chez les grands », il n’entend pas briller uniquement sur le plan individuel. Car, même s’il s’apprête d’abord à rejoindre l’une des plus faibles du pays, ce sont les succès collectifs qui l’attirent.

« Je ne vise rien d’autre que les sommets », annonçait ainsi le natif de Minneapolis. « J’ai gagné tout au long de ma carrière et je veux pouvoir dire que j’ai gagné à tous les niveaux. Donc remporter un titre NBA est assurément mon objectif numéro un. C’est au-dessus de tout, au-dessus de n’importe quelle distinction individuelle. »