Tucker à l’ouvrage

Pendant que la défense du Heat étouffait Jayson Tatum et les Celtics et que Jimmy Butler découpait les défenseurs de Boston dans le troisième quart-temps, P.J. Tucker, comme toujours, faisait son travail dans l’ombre.

Il a quasiment passé onze minutes sur le parquet dans ce quart-temps, si décisif pour le Heat, et n’a compilé que 2 rebonds et 2 passes, sans oublier un ballon volé. Sans inscrire le moindre point donc. Mais son +/- est énorme : +19 !

« J’ai souvent dit, à propos de certains joueurs, qu’ils étaient le pouls de l’équipe : pour Jimmy Butler évidemment ou Bam Adebayo », commence Erik Spoelstra en conférence de presse. « Mais pour Tucker, c’est certain. Je n’ai pas mes lunettes, donc je ne peux pas voir ses statistiques, mais on parle d’un grand défenseur. Quand il est côté faible, il fait tous les bons gestes. C’est comme si on avait un linebacker. Il organise tout le monde, il communique tellement bien pour mettre les joueurs à leur poste. »

Pourtant, le champion 2021 avec les Bucks a rejoint les vestiaires en deuxième quart-temps, après s’être blessé tout seul. Sans conséquence finalement pour la suite de la rencontre.

« Quand je suis entré dans le vestiaire, il m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : n’y pense même pas, je joue la deuxième mi-temps », raconte le coach. « Je me suis tordu la cheville », confirme le joueur. « Je reviens toujours et j’avais un génie dans le vestiaire. Il a exaucé mon vœu. »

PJ Tucker a terminé cette rencontre avec 5 points, 6 rebonds et 3 passes en 31 minutes. Il fut comme souvent le plus discret des titulaires offensivement, mais comme toujours un des moteurs principaux de la grosse défense du Heat en seconde période.

« On a commencé à défendre », explique-t-il pour évoquer ce changement d’intensité après la pause. « Ça se résume à ça : faire les bonnes couvertures défensives, être agressif, être en face de nos adversaires, bouger, ne pas faire faute. Faire plusieurs fois les efforts. Ce sont les finales de conférence, on ne peut pas faire les choses qu’une seule fois. Il faut les faire deux, trois, quatre ou cinq fois sur une seule possession. »