Les Celtics débordés par l’intensité physique du Heat

Malgré les absences de Marcus Smart et Al Horford, les Celtics ont réalisé une excellente première mi-temps avec 62 points inscrits et huit points d’avance à la pause. Puis, la réaction du Heat a tout changé.

Miami est sorti des vestiaires avec plus d’intensité. En trois minutes, Jimmy Butler et sa bande passent devant. Bam Adebayo colle deux contres, les shoots à 3-pts tombent dedans et ce n’est que le début du cauchemar pour les Celtics.

« On a un peu été surpris par l’arbitrage dans ce quart-temps, quand les choses sont devenues physiques », explique Ime Udoka à Mass Live. « Au lieu de faire le choix juste, de pénétrer et de ressortir, ou d’aller vers le cercle, on a cherché les fautes. Qui ont conduit à des ballons perdus. »

Pendant sept minutes et sept secondes, pour commencer cette seconde période, les hommes d’Ime Udoka sont privés de paniers ! Ils ne marquent que des lancers-francs et forcément l’écart se creuse.

« Quand on perd un quart-temps 39-14 en shootant à 2/15, c’est dur de revenir »



Mais le plus important, et le mot a été lâché par le coach, ce sont évidemment les ballons perdus. Boston va en compiler huit en troisième quart-temps et ils sont tous signés des deux stars de l’équipe : Jayson Tatum et Jaylen Brown. Jimmy Butler va voler trois possessions et Miami va transformer ses ballons perdus en 12 points.

« On a perdu 8 de nos 16 ballons dans ce quart-temps », continue Ime Udoka. « Ils voulaient être plus agressifs en seconde période, ils l’ont fait. On n’a pas répondu. Tout s’est passé très vite et on a perdu notre calme. Quand on perd un quart-temps 39-14 en shootant à 2/15, c’est dur de revenir. »

Si Jaylen Brown a perdu deux ballons dans ce terrible quart-temps, c’est bien Jayson Tatum qui s’est le plus manqué, avec pas moins de 6 possessions gâchées, notamment sur des passes mal assurées et interceptées par Jimmy Butler. On a également vu Victor Oladipo lui piquer un ballon sur une remontée de balle.

« Comme ils étaient menés à la mi-temps, ils ont été plus durs en seconde période », constate l’ailier All-Star pour ESPN. « C’est de ma faute, j’assume. J’ai perdu six ou sept ballons. C’est évident que je ne veux pas en perdre autant. Je dois mieux protéger la balle, notamment dans ces situations, quand ils sont sur une série. Pendant les playoffs, on a été bon pour réagir après les temps-mort, mais pas là. »

Nul doute que Marcus Smart et Al Horford ont manqué pour calmer les esprits et sortir la tête de l’eau durant ce quart-temps en enfer.

« Dans le troisième quart-temps, c’était une équipe plus dure », concède Jaylen Brown. « Tout semblait aller dans leur sens et on a simplement regardé, sans réagir. On n’était clairement pas préparé à jouer sans Al et Marcus. Ce n’est pas excuse pour autant. On doit être meilleur et plus discipliné. »