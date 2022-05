Jimmy Butler a dépassé les 40 points à 13 reprises dans sa carrière, dont 5 fois avec le Heat. Et à chaque fois qu’il l’a fait depuis son arrivée en Floride, c’était durant les playoffs…

Pour le Game 1 de la finale de conférence face aux Celtics, « Jimmy Buckets » a encore une fois donné le ton, terminant avec son troisième match à plus de 40 points depuis le début de cette postseason, soit 12 matchs. Mais pour le leader floridien, il n’y a aucun message derrière, c’est juste ce qu’il doit faire à ce moment de la saison.

« Je pense que je parle pour mes coéquipiers et le club quand je dis que je sais ce dont je suis capable. Je ne fais pas ça pour marquer 40 points. Je joue comme je le fais pour gagner, par tous les moyens nécessaires, et il se trouve que j’ai marqué 40 points. Mais si je marque 40 points et que je perds, je vais être vraiment énervé. »

Avec ses 41 points (12/19 au tir), 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 3 contres, Jimmy Butler a montré toute son influence, punissant notamment les défenseurs des Celtics aux lancers-francs (17/18).

Comment explique-t-il cette capacité à autant briller lors des playoffs ?

« Probablement parce que je ne me soucie pas de savoir si c’est une grande ou une petite scène, ou qui regarde. Je fais ce que je fais pour ma famille, pour les miens, pour mon équipe et pour mes coéquipiers. C’est tout. Peu importe que ce soit sur une grande scène, à domicile ou à l’extérieur. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. »

Jimmy Butler est donc tout entier consacré sur le jeu, sur ce qu’il doit faire pour aider son équipe à l’emporter. Et puis il avoue qu’il aime particulièrement le basket des playoffs.

« J’aime l’aspect physique. Je veux foncer sur les gens et voir qui tombe en premier, qui va abandonner en premier. Je pense que c’est le style de basket que j’aime jouer. Eux (les Celtics) aussi. Vous savez, j’étais à 0/2 à 3-points ce soir. Je veux être à 0/0 prochain match parce que je veux juste continuer à percuter les gens. »

Boston est prévenu…