Les Wolves recrutent un dirigeant des Grizzlies

Avant de retrouver les playoffs, la franchise de Minneapolis avait vécu une saison très agitée en coulisses avec d’abord un rachat par le tandem composé de Marc Lore et Alex Rodriguez, puis le renvoi du président Gersson Rosas, avant le training camp, pour des problèmes comportementaux et de management.

Depuis, c’est Sachin Gupta, le vice-président, qui gère tout le sportif, à la fois comme président et GM, et il a décidé de changer de bras droit. Exit Gianluca Pascucci dont le contrat arrivait à son terme, et bienvenue à Steve Senior, qui débarque des Grizzlies.

Assistant GM et responsable de la vidéo à Memphis, il s’occupera plus particulièrement de la formation des joueurs et occupera le poste d’assistant GM. L’efficacité de son travail à Memphis n’est plus à démontrer puisque l’équipe s’est construite sur la Draft, et les Grizzlies ont multiplié les belles pioches en sa présence.

Il ne sera pas dépaysé aux Wolves puisqu’il a déjà travaillé avec Sachin Gupta et le coach Chris Finch aux Rockets. Par ailleurs, lors de son passage aux Knicks, il avait croisé Pablo Prigioni, assistant aux Wolves.