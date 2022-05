Luka Doncic et Bam Adebayo prennent chacun deux places dans ce Top 5. Le premier s’offre même un dunk assez rare chez lui. Le second s’illustre en défense, en volant deux ballons à James Harden. L’intérieur de Miami conclut la première fois avec un gros dunk et la seconde avec un alley-oop.

La NBA a tout de même donné la première place à Deandre Ayton pour son dunk autoritaire, avec le coude dans le visage, sur Luka Doncic.