Pour JJ Redick, Nikola Jokic mérite son titre de MVP

Le débat concernant le MVP de l’année a été animé toute la saison et on savait depuis le début qu’il n’y aurait qu’un élu, et au moins un déçu. Joel Embiid n’a pas tardé à dégainer après l’annonce du doublé de Nikola Jokic, à se demander ce qu’il pouvait bien faire de plus pour lui rafler la mise.

La course au MVP a rarement été aussi indécise, et son ancien coéquipier JJ Redick, aux côtés de qui il a évolué pendant deux saisons, n’a pas manqué de le rappeler.

Même si Joel Embiid n’a pas été élu, sa saison régulière et son dévouement en playoffs malgré les blessures sont bien là pour montrer à quel point le pivot des Sixers a évolué à un niveau exceptionnel.

« Tout d’abord, vous connaissez Joel, je connais Joel, tous ceux qui ont côtoyé Joel savent à quel point le MVP comptait pour lui » a-t-il déclaré. « Mais je peux vous dire ce qui compte le plus pour Joel : gagner un titre de champion. Je l’ai observé depuis qu’il est dans la série de Toronto avant sa commotion cérébrale. Ce putain de pouce le gêne vraiment. J’ai vu un ralenti de lui en train de tirer à un moment, il avait envoyé une saucisse ! Il souffre vraiment. Il a eu une commotion cérébrale et une fracture de l’os orbital. Rien que le fait qu’il joue est énorme. Il mérite qu’on lui envoie des fleurs, juste pour avoir joué ».

Pour l’ancien shooteur désormais reconverti comme consultant pour ESPN, Joel Embiid n’a pas démérité et n’a rien à se reprocher malgré ce revers. Nikola Jokic a tout simplement été plus fort que lui dans ce choc des titans.

« Je ne sais pas comment le dire cela sans inévitablement recevoir un retour de bâton à ce sujet, mais Nikola Jokic a eu la meilleure saison. Les statistiques, qu’il s’agisse de statistiques traditionnelles ou les statistiques avancées, même si tout le monde s’insurge contre ça. Quand je les regarde, je me dis : ‘Mec, le gars a tourné à une moyenne d’un peu moins de 28 points, plus de 13 rebonds, et 8 passes décisives en jouant moins de minutes que Joel’ », a-t-il ajouté. « Je ne sais pas pourquoi nous sommes si remontés contre la victoire de Jokic. Je pense que les votants ont eu raison, et ce n’est pas un affront à Joel. Je l’aime beaucoup. Il est comme un frère pour moi, mais Jokic méritait d’être MVP. Si j’avais eu un vote, j’aurais voté pour Jokic ».