Desmond Bane, shooteur d’élite mais pas seulement…

Sous-estimé à la Draft de par son physique assez cubique et ses bras plutôt courts, Desmond Bane est actuellement lancé dans sa deuxième expérience de playoffs. Et le garçon répond présent !

Meilleur scoreur de son équipe au premier tour face à Minnesota, en source sûre de points quand Ja Morant (maladresse) et Jaren Jackson Jr. (fautes) n’étaient pas au mieux, il connait à son tour quelques difficultés dans la demi-finale de conférence Ouest face à Golden State, à cause de soucis au dos.

Mais après une saison sophomore à 18 points, 4 rebonds et 3 passes, Desmond Bane se considère parmi les meilleurs dans son domaine : le shoot lointain. Il faut dire qu’il était 10e au niveau du nombre de shoots extérieurs réussis cette saison (228) et le 2e au niveau de l’adresse (43.6%). Seul Luke Kennard (44.9%) était plus efficace.

Et quand on lui demande qui est plus fort que lui dans l’exercice, il n’a qu’un seul nom : Stephen Curry.

Un physique de footballeur

« À part lui, il faudra me fournir des preuves », expliquait récemment Desmond Bane dans les colonnes de Sports Illustrated. « Steph mérite ses louanges et Klay Thompson aussi, même s’il revient seulement de blessure. À part eux deux, je veux être considéré comme l’un des meilleurs shooteurs de NBA. C’est ce que je cherche. »

Plutôt concentré sur le football quand il était plus jeune, Desmond Bane n’a commencé à prendre le basket au sérieux qu’à partir de l’université. À TCU, dans une petite fac du Texas où le foot est justement roi. C’est là aussi qu’il s’est aperçu qu’il avait un don pour le tir à 3-points.

« J’étais le gars le plus costaud sur le terrain à chaque match [au lycée], donc je pouvais aller jusqu’au cercle. Je n’ai compris que j’étais un bon shooteur qu’à partir de l’université. »

Parti de 7 points, 2 rebonds pour sa saison freshman chez les Horned Frogs (grenouilles à cornes), Desmond Bane a fini à 17 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne pour son année senior. Et son pourcentage de 43% derrière l’arc en quatre saisons universitaires pouvait en attester, bras courts ou pas, le garçon pouvait shooter !

« Au fur et à mesure qu’il progressait, on a aussi élevé le niveau de joueur auquel on le comparait pour corser les entraînements », ajoute Ryan Miller, ancien assistant à TCU, et accessoirement frangin de Mike Miller. « Quand il a maîtrisé le geste de tir en position stable, on a commencé à travailler le tir en mouvement, puis le tir en sortie de dribble. Et on est ensuite passé aux tirs après avoir fait une feinte et un dribble de décalage. Et les coupes dans la peinture ou en sortie d’écran. On a ajouté des éléments à son jeu au fur et à mesure qu’il apprenait à les maîtriser à haut niveau. »

Un apprentissage par paliers

Chaque saison, Desmond Bane avait un programme de plus en plus difficile. Pour suivre des modèles bien précis de joueurs spécialistes du shoot à l’étage supérieur.

« Sur tous ses tirs réussis, comment il arrive à être un des shooteurs les plus efficaces de la Ligue ? », se demandaient ainsi Desmond Bane et Ryan Miller en séances vidéo.

De Danny Green à Devin Booker en passant par Klay Thompson, il a visionné des heures de tirs de ses prédécesseurs. Il a également reproduit ces situations de match à l’entraînement, à vitesse réelle pour ainsi dire. Et visiblement, Desmond Bane est un joueur qui apprend vite !

« Ce qui est difficile pour les joueurs en général, c’est qu’ils peuvent voir et comprendre ce qu’on leur demande, mais ils n’arrivent pas à l’incorporer rapidement dans leur jeu », poursuit Ryan Miller. « Desmond a toujours été capable de le faire. Que ce soit la rapidité d’une feinte enchaînée sur le tir, ou le tempo qu’il faut sur la coupe. Que ce soit de rapide à lent ou de lent à rapide, il a toujours réussi à incorporer ça immédiatement, ce qui est vraiment unique. »

Ayant pu travailler aux côtés de Kyle Korver du côté d’Atlanta, Taylor Jenkins a pu tirer des comparaisons avec le nouveau sniper à sa disposition dans le Tennessee.

« [Kyle Korver] était à part avec son incroyable routine, son régime alimentaire, sa gestuelle, sa mentalité mais [Bane] fait plus que simplement shooter. C’est ça qui est impressionnant, son jeu ne se résume pas à son tir. Il y a aussi la création de jeu, la défense, le QI. »

Un joueur complet

Ayant reçu le trophée de meilleure progression de l’année de manière honorifique de la part de son coéquipier Ja Morant qui en est le lauréat officiel, Desmond Bane partage évidemment le sentiment exprimé par son coach.

« Je dois être respecté de beaucoup de manières différentes sur le terrain. Je ne suis pas simplement qu’un joueur en réception tir, ou un shooteur en mouvement, ou quoi que ce soit dans le genre. Je peux tirer et scorer de beaucoup de manières différentes et faire tout un tas de choses sur le terrain par ailleurs. »

Mais il faut bien dire que dans l’exercice du tir longue distance, Desmond Bane a un vrai bras. Musculeux au possible, il ne force jamais son tir. Du coup, il a une belle distance de tir et un avenir doré dans une Ligue, plus que jamais amoureuse du shoot arc-en-ciel.

« Il a le potentiel pour être un des plus grands shooteurs de l’histoire de la NBA honnêtement », conclut Ryan Miller. « Quand il est ouvert, il n’y a personne qui est plus fort que lui en ce moment. Personne ne shoote avec autant de confiance que lui. »