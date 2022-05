Monty Williams pas mécontent d’avoir limité le temps de jeu de Chris Paul

Chris Paul regagne son banc en pestant. Il reste quatre minutes à jouer dans le troisième quart-temps de ce premier Suns – Mavs et Monty Williams vient de faire sortir son meneur de jeu pour faire rentrer Cameron Payne, son remplaçant. « Il a eu quelques mots ‘choisis’ pour moi ! », en sourit Monty Williams.

« J’ai juste dit au coach que je n’avais pas beaucoup joué dans le second quart-temps », rapporte le meneur, sorti après sept minutes dans le premier quart-temps pour ne revenir qu’à environ cinq minutes de la pause, soit une dizaine de minutes consécutives, de temps de jeu effectif, sur le banc.

Sur l’ensemble d’une rencontre dominée par les Suns, « CP3 » n’a ainsi disputé que 29 minutes, son plus faible temps de jeu depuis le début des playoffs. Face aux Pelicans, il jouait en moyenne 37 minutes.

Au coeur de la relation de confiance avec Monty Williams

Le reposer davantage après ce premier tour exigeant ? « Ce n’est pas dans nos plans. Ce soir, je l’ai laissé sur le banc un peu plus longtemps. Cam (Payne) jouait bien en première mi-temps », justifie son coach en référence aux 19 minutes accordées au remplaçant. Ce dernier, avec son plus gros temps de jeu des phases finales, a signé l’un de ses matches les plus convaincants jusqu’ici avec 9 points (4/8 aux tirs), 5 passes et 3 rebonds.

« Vous savez, on essaie toujours de gagner. Mais j’ai en tête que lorsqu’on peut le (Chris Paul) reposer un peu plus, cela nous aide. Parce que ça le rend plus frais dans le quatrième quart-temps », continue Monty Williams alors que, cette nuit, son joueur vedette a terminé avec un tout petit 2/7 aux tirs lors de la dernière période.

Ce qui ne l’a pas empêché de terminer avec le meilleur impact au score de la rencontre (+14) avec ses 19 points (7/13 aux tirs), 5 rebonds et 3 passes.

Et si Chris Paul a pu montrer son agacement auprès de son coach, l’explication est simple. « Ce n’est pas que je n’ai pas confiance en mes coéquipiers, c’est juste que je veux jouer », affiche ce compétiteur absolu, ajoutant qu’il est heureux d’avoir ce genre de relation avec Monty Williams qui lui permet de dire ce qu’il pense à son coach.