Goga Bitadze rend hommage à Zaza Pachulia

Goga Bitadze n’avait que quatre ans quand Zaza Pachulia a disputé son premier match en NBA, en 2003, et à peine dix quand ce dernier a effectué ses plus belles saisons à Atlanta, entre 2005 et 2007.

Forcément, observer un compatriote exister dans la plus grande ligue du monde, comme un Tony Parker pour les Français, c’était un exemple à suivre pour l’actuel pivot des Pacers.

« Il a permis de faire savoir au monde qu’il y avait de bons joueurs en Géorgie », raconte le pivot d’Indiana à l’Indy Star. « Ce fut important pour les gens, pour les joueurs comme moi, qui était un gamin à l’époque. Sans Zaza, je n’aurais jamais imaginé réussir à rejoindre la NBA. Zaza y est parvenu, il a gagné deux titres avec les Warriors. C’est un grand joueur, sans doute le plus grand de l’histoire du pays, et on se dit alors qu’on a peut-être une chance aussi. »

Au moment de son arrivée dans la ligue, Zaza Pachulia n’était que le quatrième Géorgien de l’histoire de la NBA, tous arrivés entre 1999 et 2003. Avec 7 414 points et 1 098 matches disputés, il a davantage joué et marqué que tous ses autres compatriotes réunis !

Après trois saisons chez les Pacers, Goga Bitadze (qui est le sixième Géorgien de la ligue) a donc encore du chemin à faire pour le rejoindre. « J’ai toujours gardé en tête ce qu’il m’a répété encore et encore : c’est dur d’arriver en NBA, mais c’est encore plus dur d’y rester. Il me dit ça depuis que j’ai 12 ou 13 ans. »

Les deux hommes n’ont jamais eu la chance de se croiser sur un parquet NBA. L’ancien champion avec les Warriors (2017 et 2018) a pris sa retraite à l’issue de la saison 2018/19, avant de devenir consultant à Golden State. Ce même été, Goga Bitadze était drafté, avant de jouer son premier match en octobre 2019.

« Quand on joue à Golden State, on sort, on va manger ensemble. C’est comme un grand frère », glisse-t-il. « En Géorgie, les joueurs NBA sont peu nombreux, donc on se connaît tous. On est comme une grande famille. »