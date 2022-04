Jason Kidd a piégé le Jazz avec son « very small ball »

Qualifiés pour la demi-finale de conférence, les Mavs n’avaient plus gagné une série de playoffs depuis… 2011 ! Cette année-là, ils avaient carrément été champions face au Heat, et aux côtés de Dirk Nowitzki, on retrouvait Jason Kidd.

Onze ans plus tard, ce dernier a pris les rênes de l’équipe, et il a mis fin à plus d’une décennie de disette avec une formation privée de son meilleur joueur en début de série, mais aussi de Tim Hardaway Jr. depuis des mois.

« C’est tout à l’honneur de ce groupe dans le vestiaire » a déclaré Jason Kidd après la rencontre. « Ils ont confiance dans le plan de jeu, dans le staff et l’équipe médicale. Et ils font le travail. Nous ne sommes pas un groupe qui en met plein la vue. Nous n’avons pas beaucoup de grands noms. Luka est celui qui attire le plus l’attention. J’espère qu’il s’est débarrassé de ce poids des éliminations au premier tour. Tout le monde ici croit vraiment, vraiment en l’équipe, et c’est ce qui nous a permis de gagner cette série ».

Après des passages mitigés aux Nets et aux Bucks, Jason Kidd s’était refait une santé aux Lakers. Il avait compris ses erreurs, et il assurait avoir changé. Force est de constater qu’il a transformé le groupe, notamment en défense, et il n’a pas peur d’innover en alignant trois meneurs de jeu : Luka Doncic, Spencer Dinwiddie et Jalen Brunson.

« Nous avons pris feu quand nous avons utilisé le cinq de petite taille » note Jason Kidd. « Nous ne l’avions pas utilisé en première mi-temps, mais dès qu’on l’a fait, c’est ce qui nous a permis de faire la différence. »

Le Jazz toujours en difficulté face au « small ball »

Dans les chiffres, ça donne un 8-0 dès que le trio de meneurs s’est retrouvé ensemble sur le parquet, et c’est Dorian Finney-Smith, décalé au pivot, qui a permis aux Mavs de prendre les devants. Résultat : un 3e quart-temps remporté 36-19 avec 23 points pour le trio Doncic-Dinwiddie-Brunson.

« Je pense que c’est vraiment différent et que c’est difficile à défendre » témoigne Jalen Brunson. « Depuis l’université, je joue avec des cinq intégrant quatre ou cinq arrières. C’est assez familier pour moi, mais le fait de posséder plusieurs meneurs capables d’aller dans la raquette et de créer des problèmes, c’est difficile à défendre. »

Une formule qui plaît à tout le monde, comme par exemple à Luka Doncic qui profite de la présence de deux autres manieurs de balle pour lâcher la balle et jouer avec moins de pression. « J’aime partager la balle » réagit-il. « S’ils font une prise à deux sur moi, quelqu’un sera démarqué. Toute la saison, on a joué face à des équipes où les intérieurs montent sur moi. Je pense qu’on l’a bien géré, et ça donne du basket à quatre-contre-trois. »

Même satisfaction chez Dorian Finney-Smith, pivot de ce cinq « small ball ». « Pour des gars comme moi, c’est le moment où je commence à sourire. C’est le moment où je récupère des shoots ouverts. Luka met tellement de pression, et ensuite il trouve les gars. »

Comme l’an passé face aux Clippers, le Jazz s’est fait piéger par un cinq « small ball », et Jason Kidd a suivi l’exemple de Tyronn Lue en compensant le manque de taille par de l’agressivité, du mouvement et de la création.