Rétro | Les plus beaux dunks de l’histoire des playoffs

Et si Ja Morant, avec son poster sur Malik Bealsey dans le Game 5, avait offert un nouveau classique à la NBA ?

Quand on pense aux plus beaux dunks de l’histoire des playoffs, ce sont les mêmes actions qui reviennent sans cesse, et à juste titre. Il y a évidemment Michael Jordan et Scottie Pippen face à Patrick Ewing, la puissance de Baron Davis sur Andrei Kirilenko ou encore l’envolée de Shawn Kemp face à Alton Lister.

L’avenir dira si, oui ou non, Ja Morant mérite d’être dans cette catégorie. Mais le meneur All-Star des Grizzlies, avec son dunk face aux Wolves, a marqué les esprits pour pas mal de temps, c’est certain.