George Hill va rester à l’infirmerie encore quelque temps

De retour mi-mars après une blessure aux cervicales, George Hill n’a pas de chance puisqu’il s’est à nouveau blessé en fin de saison régulière. Cette fois aux abdominaux, et il n’a toujours joué en playoffs.

Mike Budenholzer était pourtant optimiste avant le début di premier tour face aux Bulls, sauf que les deux équipes ont maintenant disputé quatre matches et le meneur n’est toujours pas revenu. Et visiblement, ce n’est pas pour tout de suite.

« On ne peut pas dire que c’est au jour le jour », affirme le coach des champions en titre au JS Online. « Il va avoir besoin d’un peu plus de temps. J’espère que ce sera le plus tôt possible. »

On ne va donc pas revoir Hill dans le Game 5 à Milwaukee mercredi soir et il faudra sûrement attendre le second tour, si les Bucks assurent leur qualification, pour qu’il retrouve les parquets.

Cette absence profite à Jevon Carter, pas censé avoir autant de temps de jeu en playoffs, qui tourne à 14 minutes de moyenne face à Chicago. Son impact est maigre statiquement (1.5 point par match), mais comme toujours son énergie et sa défense sont remarquées.