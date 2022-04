Dans une ambiance de folie, les Pelicans égalisent !

Les Pelicans n’en finissent plus de surprendre ! Alors que son équipe était menée de deux points à la pause, Brandon Ingram a réalisé un festival en troisième quart-temps pour donner le contrôle du match à son équipe, avant que Jonas Valanciunas, Herb Jones et Jose Alvarado n’infligent un 18-4 aux Suns en dernier quart-temps pour mettre la meilleure équipe de la saison régulière dans les cordes. Chris Paul est cette fois passé au travers pour Phoenix qui continue de chercher son adresse (7/27 à 3-points, après le 4/26 du Game 3).

Dans le sillage d’un Deandre Ayton de nouveau agressif et auteur de 10 points en premier quart temps, les Suns avaient démarré fort. Leur manque d’adresse extérieure permet cependant au duo Brandon Ingram – Jonas Valanciunas, auteur de 20 des 25 points de son équipe, de placer les Pelicans en tête (25-22). Le réveil de C.J. McCollum pousse l’avance de La Nouvelle-Orléans à +8 mais les Suns reviennent à la charge. Leur défense monte d’un cran et le retour de leur adresse extérieure grâce à Cameron Johnson et Jae Crowder leur donne l’avantage à la mi-temps (51-49).

Dans le sillage de Brandon Ingram, les hommes de Willie Green débutent le troisième quart temps par un 14-6 pour reprendre les commandes de la rencontre (63-57). Malgré quatre fautes pour Cam Johnson et Jae Crowder, et un Chris Paul discret, les Suns s’accrochent derrière JaVale McGee, Cameron Payne, ou encore Torrey Craig mais les 16 points d’Ingram font passer l’écart à +10 dans un Smoothie King Center en ébullition (84-74).

Alors à 2 sur 6 aux tirs, Chris Paul délivre quatre passes décisives lors des quatre premières minutes du dernier quart-temps. Les Suns reviennent à -5 et alors que le momentum semble changer de camp, sept points de suite de Jonas Valanciunas et un festival défensif d’Herb Jones et de Jose Alvarado lancent un 18-4 lors des cinq minutes suivantes (107-89) ! Sous l’ovation de leur public, les Pelicans s’adjugent donc le Game 4 avec autorité et iront à Phoenix mardi avec le plein de confiance.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jonas Valanciunas tient la dragée haute à DeAndre Ayton. Dominé par le pivot des Suns lors du Game 3, le Lituanien a répondu à l’agressivité de son vis-à-vis lors du début du Game 4 pour aider son équipe à prendre l’avantage. Si les Pelicans ont encore eu du mal à ralentir Ayton, Valanciunas a cette fois été beaucoup plus actif de l’autre côté du terrain, attaquant son adversaire direct avec réussite et mettant la pression au rebond. McCollum maladroit, Valanciunas a répondu présent pour venir épauler Brandon Ingram.

– Les Pelicans dominent encore le 3e quart temps. Les Pelicans ont gagné tous les troisièmes quart-temps de cette série (Game 1 : +11, Game 2 : +12, Game 3 : +9), et cette tendance s’est poursuivie cette nuit. Dans le sillage d’un Brandon Ingram inarrêtable, ils ont de nouveau gagné la troisième période de douze points (35-23), limitant leur adversaire à 8 sur 20 aux tirs pour prendre dix points d’avance et mettre les Suns dos au mur.

– Chris Paul et les Suns sombrent en fin de match. Meilleure équipe de la ligue cette saison en dernier quart temps, les Suns ont perdu leur sang froid face à la déferlante des Pelicans. Grâce à quatre passes décisives de Chris Paul, Phoenix étaient revenus à -4 mais le trio Valanciunas – Jones – Alvarado a pris les choses en mains. Le pivot a marqué sept points de suite en dominant Deandre Ayton. Herb Jones a contré deux tirs à 3-points et provoqué une faute flagrante de Chris Paul après une interception, et Jose Alvarado a frustré CP3 en provoquant une violation des 8 secondes et en lui chipant la balle comme lui seul sait le faire. Grâce à ce trio, les Pelicans ont passé un 18-4 à leur adversaire pour finir ce Game 4 avec la manière.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. La star des Pelicans a enchainé un troisième match de suite à 30 points points ou plus dans cette série. Il a marqué 16 de ses 30 unités en troisième quart-temps pour permettre à son équipe de faire l’écart.

✅ Jonas Valanciunas. Ridiculisé par Ayton lors du Game 3, le pivot lituanien a répondu en battant son record de points sur un match de playoffs (26) et en attrapant 15 rebonds !

✅ Herb Jones – Jose Alvarado. Les deux rookies ont été les facteurs X de la rencontre. Si Jones a marqué 13 points, c’est bien grâce à leur défense et leur intensité que les deux joueurs ont posé leur empreinte sur le match, en particulier en deuxième mi-temps.

✅ DeAndre Ayton. Le pivot des Suns a confirmé son bon Game 3 en terminant le Game 4 meilleur marqueur (23) et rebondeur (8) de son équipe.

⛔ Chris Paul. Magistral lors des trois premiers matchs, CP3 est passé au travers cette nuit. Il n’a marqué que 4 points à 2 sur 8 aux tirs (son plus petit total de points en playoffs), et il est resté muet en dernier quart-temps. Il a tout de même délivré 11 passes décisives mais a perdu son sang-froid en fin de match face à Alvarado et Jones.

⛔ Jae Crowder – Cam Johnson – Mikal Bridges. Les trois ailiers titulaires ont terminé la rencontre à 11 sur 30 aux tirs, dont 4 sur 12 à 3-points. Ils ont également rien pu faire pour ralentir Ingram. Les Suns auront besoin de leur contribution pour réagir lors du Game 5.

LA SUITE

Game 5 : dans la nuit de mardi à mercredi, à 03h00.