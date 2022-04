Chris Paul, « Assist Man »

C’est avec une casquette « Assist Man » que Chris Paul s’est présenté en conférence de presse, après la victoire des Suns lors du Game 3 à La Nouvelle-Orléans. Un accessoire vestimentaire plutôt approprié, même si le vétéran a surtout marqué les esprits avec ses 19 points (sur 28) dans le quatrième quart-temps.

Le meneur n’en a pourtant pas oublié de servir ses partenaires, finissant ainsi le match avec 14 passes décisives… pour 0 balle perdue. Sur les trois matchs de la série, il est d’ailleurs à 38 passes pour 2 balles perdues !

Pour Monty Williams, la maîtrise de Chris Paul se gère d’ailleurs toute seule, sans avoir besoin de stratégie.

« Ils ont défendu en « switchant » mais avant, ils défendaient de façon classique puis ils ont commencé à le « trapper » (avec des prises à deux sur le pick-and-roll) et il a continué de faire les bons choix » décrivait le coach en conférence de presse après cette précieuse victoire. « J’aimerais vous dire que c’était organisé au fur et à mesure mais c’est juste Chris. Avec sa capacité à voir le terrain. Évidemment, il peut marquer mais il continuait à faire les bonnes lectures. Ça nous a permis d’aller aux lancers parce que lorsqu’ils ont commencé à être plus agressif sur lui, on a trouvé le gars au centre du terrain et on a pu attaquer à partir de là. »

L’entraîneur est ainsi toujours autant impressionné par son leader.

« C’est juste l’un de ces gars qui joue de la bonne façon, l’un de ces gars qui sait comment créer pour lui-même et pour les autres. Et ses qualités de leader, que vous ne voyez pas, durant les temps-morts, sont probablement aussi impressionnantes que celles qu’il affiche sur le terrain. Alors que ce qu’il fait sur le terrain représente déjà tant. »

En reparlant de « Assist Man », Chris Paul est actuellement le 7e meilleur passeur de l’histoire des playoffs, avec 1 111 offrandes en « postseason ». À ce rythme, il devrait intégrer le Top 5 assez rapidement dans cette campagne de playoffs, en dépassant Rajon Rondo (1 136) et Tony Parker (1 143) au passage.