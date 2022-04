Un maillot porté et signé de Bill Russell vendu plus d’un million de dollars

En décembre, Bill Russell (88 ans) avait déjà vendu beaucoup de souvenirs et de morceaux d’histoire de la NBA. La vente avait concerné 419 objets et dépassé les 5.3 millions de dollars.

Ce vendredi, ce sont 286 objets de plus qui ont été mis aux enchères. Le produit le plus courtisé, car le plus rare sur le marché, c’était un maillot porté et signé.

Comme pour celui (porté lors des Finals 1969 contre les Lakers) de la vente de décembre, ce maillot, blanc cette fois-ci, a fait sauter les compteurs : il est ainsi parti pour 1 022 250 dollars, annonce Hunt Auctions pour ESPN.

Si l’on combine les recettes des deux ventes autour des souvenirs de Bill Russell ces cinq derniers mois, on obtient un total de 8.86 millions de dollars ! Une bonne partie est reversée à l’association MENTOR, destinée à la jeunesse.

https://t.co/GDNf0P6PPg A #BillRussell game-used, autographed jersey sold for $1,022,250 w/@HuntAuctions today. It was the second million-dollar Russell jersey sold since December.

Between the Dec. & Apr. Hunt auctions, Russell-themed items brought in $8.86 million. @AntOlivieri

— Dan Hajducky (@DanHajducky) April 22, 2022