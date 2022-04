Encensé par LeBron James, Tyronn Lue veut repartir avec le même groupe

‘C’est simplement le meilleur coach actuel« . C’est le message posté cette nuit par LeBron James pendant la rencontre entre les Clippers et les Pelicans. Un message qui fait évidemment beaucoup jaser au moment même où les Lakers cherchent un entraîneur. Sous contrat avec les Clippers, Tyronn Lue ne rejoindra pas les Lakers, et il se projette déjà sur la saison prochaine.

Toute l’année, il a bricolé pour compenser les absences de Kawhi Leonard, puis de Paul George, mais aussi les arrivées et les départs au moment de la « trade deadline ». A l’arrivée, une 8e place presque miraculeuse, finalement ponctuée d’une élimination face aux Pelicans dans une rencontre disputée sans Paul George, forfait de dernière minute.

« Nous ne sommes pas du tout déçus par ces gars dans le vestiaire. Ils ont donné tout ce qu’ils avaient »

« C’est une situation compliquée qui a pris fin ce soir… Mais les gars dans les vestiaires se sont battus comme on l’a fait toute l’année. Peu importe qui jouait, qui était dans la rotation, qui entrait et sortait » souligne le coach des Clippers. « C’est une grosse déception pour les gars dans le vestiaire qui se sont battus et ont lutté toute l’année. Nous devons garder la tête haute. Nous pouvons être fiers de certaines choses. On doit continuer à reconstruire et se préparer pour l’année prochaine. »

Lue a créé une véritable identité depuis les playoffs 2020, et tous ses joueurs adhèrent à sa philosophie. Voilà pourquoi il n’est pas déçu par leurs prestations.

« Nous ne sommes pas du tout déçus par ces gars dans le vestiaire. Comme je l’ai dit, chaque soir, ils ont donné tout ce qu’ils avaient. Notre staff a été phénoménal tout au long de l’année en s’assurant que les gars soient prêts, qu’ils aient joué 10 matchs ou manqué 10 matchs. On a mis les gars dans le coup, ils étaient prêts à jouer. C’est la culture que nous voulons construire ici, la culture que nous voulons mettre en place. Je suis heureux et fier de nos gars pour la saison effectuée vu ce qu’on a dû surmonter tout au long de l’année. »

« Que ce soit comme assistant ou coach, je n’avais jamais manqué les playoffs… C’est dur. Vraiment dur… »

Dans l’idée, Lue aimerait repartir avec « tout le monde ». « On va récupérer nos meilleurs joueurs, et on peut être dangereux. La santé est essentielle. On doit rester en bonne santé, continuer à travailler. Comme je l’ai dit, pour l’instant, on fait avec ce qu’on a, et je suis fier de nos gars dans les vestiaires. Ils n’ont pas à se prendre la tête. C’est comme ça… En tout cas, c’est très prometteur. Je pense que lorsque Kawhi et P.G. seront de retour en bonne santé, aux côtés de Norm, cette équipe peut être assez spéciale. Mais c’est une question de santé. Nos jeunes, T. Mann, Amir, Luke, Zu, tous ces gars ont une chance de se développer et de jouer des matchs importants. Ils ont beaucoup joué pour nous. Il y a nos vétérans avec Marcus, Nico, Reggie et tout ce qu’ils ont apporté à cette équipe. »

A titre personnel, le coach des Clippers va manquer les playoffs pour la première fois de sa carrière dans le coaching !

« Que ce soit comme assistant ou coach, je n’avais jamais manqué les playoffs… C’est dur. Vraiment dur… Mais ça va me rendre encore plus fort. J’ai vécu bien pire. Je suis déçu qu’on n’ait pas atteint les playoffs, et peu importe qui jouait. C’est difficile pour moi car je ne me suis jamais retrouvé dans cette position. J’imagine que je peux l’ajouter à la liste. »