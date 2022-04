Les remplaçants des Suns se tiennent prêts pour les playoffs

Meilleure équipe de la ligue cette saison, Phoenix s’est d’abord appuyé sur l’efficacité de son duo de All-Stars, Devin Booker et Chris Paul, dans le cinq majeur pour remporter 64 de ses 82 matches. Mais comme toute équipe apte à remporter le titre, les Suns jouissent également d’un très bon apport régulier de leur banc.

À l’issue de la saison régulière, les remplaçants des Suns se classaient dans la moyenne haute de la plupart des catégories : 18e de la ligue au nombre de points marqués (35.4 points par match), 10e à l’adresse extérieure (35.7%) et 11e à l’adresse globale, 15e aux passes décisives (7.6), 17e aux interceptions (2.7), 7e aux contres (2), 6e aux rebonds (17) et enfin 3e au « Net Rating » (+2.5).

Le banc des Suns est donc plutôt très efficace dans tous les domaines, et constitue un élément important du succès du club cette saison. Pourtant, Monty Williams ne promet pas de se tourner vers ses remplaçants durant les playoffs autant qu’il l’a fait durant les six derniers mois. Mais le tacticien explique également qu’il est important qu’ils se tiennent prêts, dans le cas où il aurait besoin d’eux.

« À ce stade de la saison, les minutes des remplaçants vont être réduites. Donc ils doivent rentabiliser leur temps de jeu, dès qu’ils sont sur le terrain. En fin de saison, nos titulaires n’ont pas joué énormément, et c’était une grosse opportunité pour les remplaçants de jouer dans un environnement auquel ils ne sont pas habitués. […] Ces joueurs sont importants, et c’est important qu’ils restent prêts. Car on ne sait jamais ce qui peut arriver durant un match, on peut avoir besoin d’eux. »

Message apparemment reçu à l’entrainement, avec des remplaçants qui n’hésitent pas à bousculer les titulaires durant les oppositions.

« On veut toujours gagner, évidemment. Eux aussi [les titulaires]. Mais nous, les remplaçants, on est dedans, on est à fond » expliquait Cam Payne, leader de ce cinq des remplaçants. « On apporte toujours la même intensité, et comme Coach le dit souvent, ‘soit vous êtes là pour augmenter notre avance, soit vous la conserver’. Je pense que c’est avec cet état d’esprit que nous nous préparons. Nous sommes confiants, on veut simplement s’amuser. »