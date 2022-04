James Borrego veut retenir le positif de la saison des Hornets

Difficile de ne pas parler de nouvel échec au regard de la saison des Hornets. Comme lors de la dernière campagne, lorsqu’ils avaient été étrillés sur le parquet d’Indiana (144-117), la franchise de Caroline du Nord a été corrigée par les Hawks dès son premier match de « play-in » (132-103) et se retrouve en vacances à la mi-avril.

Comme la saison dernière, Charlotte aura également souffert de l’absence de son « go-to-guy » Gordon Hayward sur la fin de saison régulière et sur ce dernier match.

De la déception, mais aussi de la fierté

Au moment de tirer le bilan de cet exercice 2021/22, James Borrego a toutefois tenu à noter l’ensemble des points positifs, à commencer par le bilan des Hornets en saison régulière.

« On aurait pu être meilleur au fil du match, mais il faut féliciter Atlanta. On apprendra de cette défaite. On doit être meilleurs, bien sûr. Mais je suis fier de ce groupe, on s’est battus toute l’année, on finit à 43 victoires. On doit continuer à avancer, à progresser. Je dois revoir le match et le digérer. C’est un match qui doit nourrir notre envie de devenir meilleurs durant l’été. Malheureusement, notre attaque s’est embourbée et nous avons perdu trop de ballons qui leur ont offert des paniers faciles », a-t-il déclaré. « On a besoin d’un peu de temps pour digérer ce match. On va trouver ce qu’on doit apprendre de cette épreuve, puis on se remettra au travail. Il ne s’agit plus que de travail maintenant, pour arriver à l’étape suivante. Il y a deux ans, on a gagné 23 matchs, l’année dernière 33, et cette année 43. L’objectif est de ne plus se retrouver en play-in l’an prochain ».

Tout l’enjeu de cette intersaison sera de trouver les leviers sur lesquels insister pour franchir ce cap. Pas question en tout cas pour James Borrego de terminer cette saison la tête basse. Pour lui, les Hornets peuvent être fiers.

« On doit continuer de grimper dans cette conférence Est. La plupart du temps quand tu décroches 43 victoires à l’Est, tu arrives aux 6,7, 8e places. Malheureusement pour nous, ça nous a mis à la 10e place », a-t-il ajouté. « Mais je suis fier de la façon dont on s’est battus toute l’année. On s’est amélioré au fil des mois. On a fait un bond entre l’an dernier et cette année. L’objectif est maintenant d’utiliser l’été à venir pour continuer comme ça. Comme ça a été le cas l’an dernier, ce match peut nous motiver. Le match n’a pas tourné en notre faveur, mais on va s’en servir pour revenir meilleurs. C’est le message que j’ai transmis dans le vestiaire ».

La défense au cœur des enjeux de l’été ?

James Borrego a aussi été interrogé sur l’importance de franchir un cap en défense pour se rapprocher des meilleures équipes de l’Est. Mais le stratège a surtout une vision d’ensemble de la progression de son équipe.

« Notre force a été notre attaque cette saison. On a eu le meilleure « Offensive Rating » de l’histoire de la franchise. On a fini avec le deuxième meilleur bilan de la franchise sur ces vingt dernières années. Donc il y a beaucoup de bonnes choses à retirer de cette année. Notre attaque est à un haut niveau. On a gagné probablement plus de matchs que ce que les gens pensaient. Et notre défense aussi a progressé. Ce que je peux dire, c’est que sur les 15 derniers matchs de saison régulière, on a été dans le Top 12 des meilleures défenses. Donc là aussi on a progressé, après un départ difficile. Ce soir, bien sûr que ça aurait pu être mieux, mais j’ai la conviction qu’on a aussi progressé en défense cette saison. Ce sera l’un des points sur lesquels on devra être meilleurs. On en parlera cet été. Ça me concerne, ça nous concerne. Mais globalement, il y a eu beaucoup de bon dans ce qu’a produit cette franchise cette année, si on se réfère à là où on en était il y a deux ou trois ans ».