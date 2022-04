Face aux rumeurs et malgré une saison ratée, Malcolm Brogdon veut rester chez les Pacers

Avec seulement dix rencontres jouées en 2022, Malcolm Brogdon, plombé par une blessure au tendon d’Achille, a connu une saison très compliquée à Indiana. Il n’a ainsi foulé les parquets qu’à 36 reprises, ce qui est sa saison la plus maigre depuis le début de sa carrière.

Et comme la franchise a seulement gagné 25 matches cette année, on peut dire que cet exercice 2021/22 a été très mauvais pour lui. Néanmoins, l’ancien ROY garde le positif, notamment sa découverte de Rick Carlisle.

« Je me sens à l’aise, le coach et moi, on a une excellente relation », raconte-t-il à l’Indy Star. « On est d’accord sur beaucoup de choses. Il est direct et moi aussi. Il communique énormément. Avoir un coach ouvert et honnête, qui vous informe de tout, c’est l’idéal pour un gars comme moi. »

Après cette saison ratée donc, des rumeurs sont rapidement intervenues autour de Malcolm Brogdon, surtout suite à l’arrivée de Tyrese Haliburton. Les Pacers pourraient être intéressés par Russell Westbrook et forcément, le meneur de jeu d’Indiana deviendrait alors une monnaie d’échange. Mais même si la situation est difficile dans l’Indiana, ce dernier n’a pas envie de partir.

« Je veux être ici », affirme-t-il. « J’ai la sensation d’y avoir construit ma maison. Ils m’ont prolongé ici (pour deux saisons et 45 millions en 2021) et j’y suis bien. J’aime Carlisle, le staff et mes coéquipiers. C’est une ligue où les joueurs dominent, mais bien souvent, on ne prend pas les décisions. Donc pour moi, l’essentiel, c’est d’être en bonne santé et de m’améliorer cet été afin de revenir prêt la saison prochaine. »