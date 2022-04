Kevin Durant explique pourquoi il préfère Joel Embiid à Nikola Jokic comme MVP

La course au MVP aura été particulièrement intense jusqu’au bout, et elle reste extrêmement indécise, entre le trio de favoris Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo auquel vient s’ajouter des outsiders de choix comme Devin Booker, Luka Doncic, Jayson Tatum ou Ja Morant.

Kevin Durant aurait également pu en être si une blessure au genou ne l’avait pas écarté des terrains pendant un mois et demi. C’est donc en toute décontraction qu’il a de nouveau évoqué son choix pour le titre de MVP 2022, et pour lui, Joel Embiid est le plus méritant d’une belle liste de candidats.

« Si je devais choisir, je choisirais Joel Embiid. Il a mené la ligue au niveau du scoring, des double-double, son équipe a gagné 50 matchs cette année. Ses chiffres étaient incroyables. Ça a été une grande année », a-t-il confié après le succès face à Cleveland. « Mais vous pourriez juste fermer les yeux et choisir n’importe lequel des gars parmi les six ou sept premiers, et vous auriez un bon MVP cette année. Ça montre à quel point notre ligue est géniale en ce moment et à quel point elle est talentueuse. Mais je choisirais Embiid si je devais choisir ».

Pas de doublé pour Nikola Jokic ?

KD s’est également exprimé sur la fameuse question des « critères » qui permettent de mettre un joueur en avant par rapport à un autre. Pour lui, l’image vis-à-vis des fans compte et aurait trop d’importance au moment de départager les principaux concurrents. De son point de vue, cet aspect pourrait désavantager Joel Embiid.

« C’est malheureux », a-t-il ajouté. « Dans le cas de Joel, davantage de gens aiment Giannis et Jokic. C’est aussi simple que cela. Ils les préfèrent à la personnalité d’Embiid ou son histoire, je suppose (…). Cela ne devrait pas avoir d’importance lorsqu’il s’agit de récompenses comme celle-ci. Mais avec Joel, les votants préfèrent probablement les autres gars. Ce n’est pas juste, mais c’est comme ça que ça se passe parfois ».

Sur le plan du jeu en revanche, il a expliqué pourquoi il ne donnerait pas de deuxième titre de MVP consécutif à Nikola Jokic, prenant notamment pour exemple le doublé de Stephen Curry en 2015, l’année du premier titre des Warriors et en 2016, lors de la saison bouclée à 73 victoires.

« Regardez Steph Curry. Il a eu une moyenne de 23 points et 7 rebonds lors de son premier titre de MVP, mais lors du suivant, il est passé à un autre niveau. Si vous en obtenez deux de suite, vous ne pouvez pas juste reproduire ce que vous faisiez avant, à mon avis. C’est juste ce que je ressens. Je ne dis pas que c’est le Saint Graal. Je dis que c’est ce que je ressens », a-t-il souligné. « Pour en obtenir deux de suite, il faut élever son niveau et faire quelque chose de beaucoup plus grand et de bien meilleur que la saison précédente. Je pense que deux MVP consécutifs sont spéciaux et que la saison que vous devez faire, que ce soit au niveau de l’équipe ou au niveau individuel, tout doit être réuni. Nikola Jokic a fait une saison incroyable, mais celle de Joel a été tout aussi bonne, sinon meilleure. Donc je pense qu’il mérite le titre de MVP à mon avis ».

Joel Embiid s’est en tout cas trouvé un VRP de luxe dans la course pour le trophée, face à son rival serbe.