Preview Playoffs 2022 | Boston (2) – Brooklyn (7)

Sans trop trembler, les Nets ont validé face aux Cavaliers leur place en playoffs, à l’issue d’un « play-in » maîtrisé. Un succès qui les fait se dresser face aux Celtics, au premier tour. Autrement dit la meilleure équipe de la ligue depuis le All-Star Weekend, qui n’a pas cherché à éviter de croiser d’entrée la route des coéquipiers de Kevin Durant et Kyrie Irving.

Pour l’une comme pour l’autre, cette affiche n’a en tout cas rien d’un cadeau, car Boston comme Brooklyn ont les armes pour aller jusqu’au titre. L’un de ces deux prétendants devra cependant partir prématurément en vacances, avec un goût amer en bouche, et il n’est pas exclu qu’un upset se produise…

Il faut dire qu’avec leur duo Irving/Durant au top de sa forme, les Nets ont clairement des airs d’épouvantail dans la conférence Est. Même avec leur impressionnante force de frappe collective, les Celtics peuvent donc se faire du souci, à l’aube de cette série qui promet d’être explosive et sur laquelle plane une odeur de revanche.

PRÉSENTATION DES CELTICS

Les titulaires : M. Smart, J. Brown, J. Tatum, A. Horford, D. Theis.

Les remplaçants : D. White, P. Pritchard, N. Stauskas, J. Morgan, A. Nesmith, S. Hauser, G. Williams, M. Fitts, L. Kornet.

Les absents : R. Williams.

Le coach : I. Udoka.

Si Robert Williams n’est pas certain de pouvoir tenir sa place dans cette série, les Celtics restent néanmoins costauds sous les panneaux, avec une raquette Al Horford – Daniel Theis qui a l’habitude de jouer ensemble. Sur les extérieurs, Jayson Tatum et Jaylen Brown seront évidemment en charge d’alimenter la marque de leur équipe, alors que Marcus Smart (le potentiel Défenseur de l’année 2022) sera comme souvent à la baguette, pour faire tourner l’attaque des C’s et donner le ton en défense.

En sortie de banc, Ime Udoka peut également compter sur de vaillants soldats, comme les polyvalents Derrick White et Grant Williams, mais aussi sur des joueurs de devoir, comme les jeunes Payton Pritchard et Aaron Nesmith. Difficile d’imaginer d’autres éléments obtenir des minutes significatives avec Boston, car le coach rookie de la franchise du Massachusetts a pris l’habitude de jouer avec une rotation resserrée, depuis plusieurs semaines.

POINTS FORTS

– La dynamique de groupe. Auteurs d’un démarrage compliqué (11e à l’Est le 16 janvier, avec 22 victoires et 22 défaites), les Celtics se sont ensuite remobilisés pour réussir une deuxième partie de saison canon : 29-9, dont 17-5 après le All-Star Weekend ! À tel point qu’ils ont (brièvement) occupé la tête de leur conférence, fin mars. Forts de la meilleure défense de la ligue et de la 6e meilleure attaque du pays, les C’s ont survolé la majorité de leurs matchs ces deux derniers mois et leur moral est ainsi gonflé à bloc. Une aubaine, au moment d’attaquer ces playoffs où il vaut mieux être solide collectivement.

– La défense, notamment en isolation. Les Celtics attaquent les playoffs avec la meilleure défense de NBA, même sans Robert Williams. Ils ont surtout un cinq majeur composé de bons défenseurs qui peuvent « switcher » et sont difficiles à attaquer en isolation. Un schéma qui peut donc poser de gros problèmes aux Nets, dont l’attaque repose justement, et en grande partie, sur les isolations de Kevin Durant et de Kyrie Irving.

POINTS FAIBLES

– L’absence de Robert Williams. Libéro du système défensif des Celtics, le « Time Lord » s’est blessé au genou fin mars et sa participation dans cette série est fortement compromise. Tout sauf une bonne nouvelle pour les C’s, qui doivent composer sans leur meilleur défenseur intérieur. Car, même si Al Horford et Daniel Theis peuvent faire du bon boulot dans le domaine, ils n’ont pas une influence similaire à celle de Williams et les Nets risquent d’appuyer sur cette prétendue faiblesse. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Bruce Brown cette semaine, au grand dam de Kevin Durant…

– Une attaque susceptible de tousser ? Même si le jeu offensif des Celtics fut beaucoup plus convaincant en fin de saison, avec une vraie volonté de partager le ballon et de profiter de l’attention générée par Jayson Tatum et Jaylen Brown, Boston peut toujours avoir tendance à (trop) se reposer sur le un-contre-un de ses deux leaders offensifs. À voir si cette tendance reviendra en cas de « money time » tendu et indécis…

PRÉSENTATION DES NETS

Les titulaires : K. Irving, Se. Curry, B. Brown, K. Durant, A. Drummond.

Les remplaçants : G. Dragic, P. Mills, D. Duke Jr, C. Thomas, K. Edwards, D. Sharpe, B. Griffin, L. Aldridge, N. Claxton.

Les absents : J. Harris.

Les incertains : B. Simmons.

Le coach : S. Nash.

Sauf surprise, Steve Nash devrait beaucoup tirer sur les organismes de ses titulaires. Il faut dire que le banc des Nets n’a pas donné satisfaction jusqu’à présent, entre le manque de rythme de Goran Dragic, qui sort du protocole sanitaire, la crise de confiance de Patty Mills, l’irrégularité des rookies Cameron Thomas, David Duke Jr, Kessler Edwards et Day’Ron Sharpe ou les prestations poussives de Blake Griffin et LaMarcus Aldridge, voire Nic Claxton.

Entourés de « role players » complémentaires et de qualité, comme Seth Curry, Bruce Brown et Andre Drummond, Kevin Durant et Kyrie Irving seront donc les principales armes à disposition de Brooklyn. Mais ce qui pourrait changer la donne dans cette série, c’est la présence de Ben Simmons, potentiellement annoncé de retour à partir du Game 3.

Même sur un temps de jeu de 15-20 minutes, l’Australien peut apporter positivement au rebond, en défense et à la création. Justement des domaines dans lesquels la franchise new-yorkaise n’est pas la plus efficace.

POINTS FORTS

– Le duo Irving/Durant. Le « play-in » face aux Cavaliers l’a prouvé : il paraît difficile de rêver meilleur tandem pour aborder les grands rendez-vous. Au cours de leurs carrières respectives, Kyrie Irving et Kevin Durant ont démontré qu’ils excellaient mieux que jamais en étant dos au mur. Avec leurs 57.3 points de moyenne cumulés cette saison, le meneur et l’ailier All-Star forment la paire la plus prolifique de la ligue au scoring et leurs prouesses offensives seront primordiales dans cette série. Car pour aller loin en playoffs, sans avantage du terrain et face au collectif des Celtics, les Nets s’en remettront beaucoup à leurs deux superstars.

– Une agressivité au rebond. Les Nets ne sont pas très grands mais ils sont vaillants au rebond. Bruce Brown et Andre Drummond sont ainsi particulièrement agressifs pour récupérer des « secondes chances » et Ime Udoka a spécifiquement mentionné ce point parmi ses priorités de la série.

POINTS FAIBLES

– La régularité. Si l’attaque des Nets tourne à plein régime avec Kyrie Irving, impossible d’en dire autant de leur défense. Au-delà du manque de vécu collectif, c’est d’ailleurs ce qui handicape grandement la franchise new-yorkaise depuis le début de la saison. On l’a encore vu face aux Cavaliers : dès que Kevin Durant se repose, Brooklyn déraille offensivement. Tout sauf idéal quand on sait que les hommes de Steve Nash ne sont pas impériaux défensivement. Plus l’adversité augmente, plus les erreurs se paient cash et les Celtics, intraitables depuis deux mois, ne manqueront pas d’exploiter ces moments de faiblesse.

Un gros manque de continuité. Le statut vaccinal et intermittent de Kyrie Irving, le transfert de James Harden, les blessures de Kevin Durant et Joe Harris, les débuts sans cesse retardés de Ben Simmons… Steve Nash n’a quasiment jamais pu travailler avec le même groupe de la saison, et ça se ressent forcément dans le jeu de son équipe. Les systèmes sont très simples, et l’intégration du meneur australien en pleins playoffs, à la volée, est une épreuve de plus. Pas sûr que le talent suffise à compenser ce problème.

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– La solidité défensive. En défense, il ne fait aucun doute que les Celtics (premiers au defensive rating) ne boxent pas dans la même catégorie que les Nets (20e au defensive rating). Pour autant, rien ne dit qu’ils sauront éteindre les deux attaquants de génie que sont Kevin Durant et Kyrie Irving. Il le faudra pourtant pour franchir l’obstacle new-yorkais car, dans des matchs offensifs, les chances de Brooklyn augmentent considérablement. Brooklyn qui, dans le même temps, devra trouver un moyen de ralentir Jayson Tatum, Jaylen Brown et consorts, pour espérer tenir le choc sur toute la durée d’une série. Faites vos jeux !

SAISON RÉGULIÈRE

Boston 3-1

24 novembre : Boston – Brooklyn (104-123)

8 février : Brooklyn – Boston (91-126)

24 février : Brooklyn – Boston (106-129)

6 mars : Boston – Brooklyn (126-120)

VERDICT

Depuis deux mois, les Celtics accumulent les victoires, la plupart du temps d’au moins 10 points d’écart. Collectivement, c’est une véritable machine de guerre qui s’est constituée dans le Massachusetts, dans le sillage de Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart, meilleurs que jamais, et sous la coupe d’Ime Udoka, qui a su éteindre les critiques du début de saison. Défensivement ou offensivement, les joueurs de Boston récitent leurs gammes soir après soir, sans déroger à leurs principes, et on en vient à se demander si cette équipe n’est pas en route vers ses premières Finals depuis 2010. Impensable il y a encore trois mois…

C’est donc un groupe sûr de sa force qui se présente dans la peau du favori, face à ces Nets imprévisibles. Certes emmenée par Kevin Durant et Kyrie Irving, la franchise new-yorkaise n’en reste pas moins limitée, notamment sur les plans collectif et défensif. C’est d’ailleurs l’une des grandes interrogations de cette série : le groupe de Brooklyn peut-il se mettre a minima au même niveau que les C’s, collectivement et défensivement ? La paire Irving/Durant cartonnera à coup sûr en attaque mais, derrière, leurs « role players » devront hausser le ton des deux côtés du parquet. En plus de forcer le duo Tatum/Brown à lâcher sa balle…

Au regard des dynamiques des Celtics et des Nets, et des certitudes de chaque équipe dans le jeu, nous misons ainsi sur Boston pour rejoindre les demi-finales de conférence et affronter Milwaukee ou Chicago. Un succès qui serait accessoirement synonyme de revanche pour la formation aux 17 titres NBA, éliminée par les hommes de Steve Nash en 2021…

Boston 4-2

CALENDRIER

Game 1 : à Boston, dimanche 17 avril (21h30 en France)

Game 2 : à Boston, mercredi 20 avril (01h00, dans la nuit de mercredi à jeudi en France)

Game 3 : à Brooklyn, samedi 23 avril (horaire à définir)

Game 4 : à Brooklyn, lundi 25 avril (horaire à définir)

Game 5* : à Boston, mercredi 27 avril (à déterminer)

Game 6* : à Brooklyn, vendredi 29 avril (à déterminer)

Game 7* : à Boston, dimanche 1er mai (à déterminer)

* Si nécessaire.