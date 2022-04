Doc Rivers ne lorgne pas le poste d’entraîneur des Lakers

Vers un deuxième mandat de Doc Rivers à Los Angeles ? À entendre l’ancien coach des Clippers (2014-2020) aujourd’hui, cela n’en prend pas le chemin.

Le coach des 76ers assure que « non », il n’est pas candidat au poste de coach des Lakers, dont Frank Vogel vient d’être éjecté. « J’ai un travail et je suis très heureux avec ce travail », formule le technicien à qui il reste trois ans de contrat en Pennsylvanie.

Son nom, avec celui de Nick Nurse, est pourtant déjà apparu parmi les rumeurs autour des potentiels remplaçants. Mais Doc Rivers est formel : « Je suis venu ici pour une seule raison (le titre). Et comme je l’ai dit quand j’ai pris le poste, vous allez aimer certains de mes choix, vous n’allez pas en aimer d’autres. Je ne peux pas vraiment m’en soucier en tant qu’entraîneur mais je suis déterminé à gagner. »

Le coach de l’année 2000 profite de l’occasion pour passer un petit coup de gueule par rapport à ce genre de rumeurs, déplorant un « manque de respect » par rapport aux autres coaches. « Les rumeurs autour des entraîneurs qui prennent tel poste ou se font virer, cela rend les choses beaucoup plus difficiles pour nous. »

Doc Rivers considère même que l’attention portée sur Frank Vogel cette saison a été « tellement injuste. On travaille tout comme vous (les médias) travaillez. Aimeriez-vous que votre travail soit mentionné chaque jour, même si c’est quelqu’un qui veut vous recruter ? Ce n’est pas juste. Je déteste ça. Il n’y a rien que je puisse faire à ce sujet, mais nous parlons beaucoup ici et tout le monde est heureux. On veut que tout se passe bien. »

Reste que les rumeurs sur l’intérêt des Lakers à son égard sont aussi liées à celles… d’un potentiel limogeage par les Sixers en cas de nouvel échec lors des playoffs à venir.