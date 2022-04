Pas de prolongation de contrat en vue pour LeBron James chez les Lakers

Les Lakers auront d’autres priorités durant ce printemps et cet été, notamment trouver un nouvel entraîneur, mais ils peuvent prolonger LeBron James pour deux saisons et 97.1 millions de dollars.

Garder le MVP des Finals 2020, qui a encore réalisé une énorme saison (30.3 points de moyenne), jusqu’en 2025 serait évidemment la meilleure nouvelle pour l’avenir de la franchise. Mais on ne semble pas se diriger vers ce scénario.

« On n’a pas parlé de ça », a assuré James dans sa dernière prise de parole avant les vacances. « Techniquement parce qu’avec l’accord collectif, on ne peut pas encore en parler. Il faut attendre plus tard dans l’année. Même moi et Rich Paul, mon agent, on ne peut échanger là-dessus avec Rob Pelinka et les dirigeants, à cause de l’accord collectif. Donc quand on le pourra, on verra. »

D’après les informations de The Athletic, la star des Lakers va aller au bout de son contrat, qui se termine en 2023, et ne pas signer cette prolongation.

Cela ne veut pas forcément dire qu’il quittera Los Angeles à l’issue de la prochaine saison. Néanmoins, il devrait adopter la même logique que lors de son deuxième passage à Cleveland : négocier saison après saison et ne pas se projeter.

Un choix logique, vu son âge (37 ans passés), et surtout parce qu’on sait qu’il veut jouer avec son fils Bronny. Ce dernier pourrait arriver en NBA en 2024, au plus tôt, et LeBron devra être libre pour se faciliter les choses s’il veut signer dans la même franchise que celle qui draftera sa progéniture.