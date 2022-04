Avant le « play-in », les Cavaliers ont le moral gonflé à bloc

En perte de vitesse depuis la fin du All-Star Weekend (9 victoires et 15 défaites, soit le 22e bilan de NBA), en raison de diverses blessures, les Cavaliers ont limité la casse en se maintenant dans le Top 8 de l’Est.

Désormais, le plus dur commence pour la franchise de l’Ohio, qui bénéficiera de deux chances pour se qualifier en playoffs. Une « énorme différence », selon Lauri Markkanen.

La première aura lieu dès ce mardi soir, chez les Nets. En cas de victoire, les Cavs termineront 7e de leur conférence et joueront les Celtics au premier tour. En cas de défaite, il leur faudra affronter le vainqueur de la rencontre entre les Hawks et les Hornets puis l’emporter, pour terminer 8e et défier le Heat dès dimanche prochain.

« Nous nous pensons capables de battre n’importe qui dans cette ligue », annonce J.B. Bickerstaff, en prévision de ce « play-in » de tous les dangers. « J’ai la sensation que nous sommes dans une bonne situation. Nous savons ce qui nous attend, nous avons conscience de qui nous sommes, nous savons quoi faire et comment jouer pour gagner. »

Ne pas tout gâcher en quelques jours

Pour que cette équipe de Cleveland atteigne les playoffs pour la première fois depuis 1998, sans un certain LeBron James dans ses rangs, il ne lui manque qu’une seule victoire.

Loin d’être mission impossible pour le groupe de J.B. Bickerstaff, étonnamment victorieux de 44 de ses 82 matchs en 2021/22, alors que de nombreux observateurs imaginaient qu’il n’en remporterait que 30, tout au plus.

« Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir », tempère néanmoins Kevin Love. « Acquérir au moins l’expérience des playoffs est primordial pour notre groupe et pour notre futur. C’est une superbe opportunité de franchir une nouvelle étape dans notre développement. »

Cependant, la tâche sera tout sauf aisée, contre Kevin Durant, Kyrie Irving et consorts, promis au titre en début de saison (avec James Harden) et bien plus expérimentés que les Cavaliers, qui s’appuieront sur les « grands frères » de l’effectif que sont Kevin Love et Rajon Rondo pour appréhender au mieux ce défi inédit.

« C’est nouveau pour pas mal de joueurs dans l’équipe, car nous sommes une jeune équipe », confirme Evan Mobley, l’un des favoris au titre de Rookie de l’année et l’un des grands artisans de la métamorphose des Cavs. « Tout le monde semble excité et va jouer avec énergie et dureté, car tout le monde est concentré et les ondes sont positives dans le vestiaire. »

Grandir, sans tenir compte de l’adversaire

Pour autant, J.B. Bickerstaff prévient ses hommes : « Il ne va pas falloir regarder ce que font Kevin Durant et Kyrie Irving, mais plutôt regarder ce que nous faisons, ce que font Darius Garland, Evan Mobley et toute l’équipe. Voilà ce sur quoi nous devons nous concentrer : il faudra être la meilleure version de nous-mêmes et aviser ensuite. »

Surtout, le coach de Cleveland entend faire comprendre à sa formation qu’il vaut mieux saisir les occasions quand elles se présentent, plutôt que de dédramatiser la situation en se disant qu’il y en aura d’autres dans le futur, en cas d’échec…

« Ces opportunités ne sont pas garanties dans cette ligue, elles ne se présentent pas tout le temps », ajoute ainsi J.B. Bickerstaff. « Dans cette équipe, il y a des joueurs qui ont attendu 6-7 ans avant de jouer les playoffs. Moi, j’ai attendu ma 9e saison pour y arriver. Donc ce n’est pas parce que vous êtes dans cette ligue que les playoffs sont une garantie. »

D’où l’importance de valider une place dans le Top 8 de l’Est dès cette année, pour le bien du projet de la franchise.

« Les playoffs servent à gérer l’adversité et comprendre comment le faire lorsque l’inattendu se produit », déclare J.B. Bickerstaff. « Vous ne pouvez jamais savoir ce qui va se passer, la situation dans laquelle vous allez être. Surtout quand votre groupe est aussi jeune. Il faut donc être capable d’être discipliné, d’être uni et d’être calme pour aller au niveau que nous souhaitons atteindre. En ce sens, les playoffs aident. »

Positiver au maximum, sans se poser de questions

Dans le vestiaire, l’optimisme est d’ailleurs de mise, à en croire la déclaration de Lauri Markkanen, désireux de disputer les playoffs pour la toute première fois.

« Dès que nous foulons le parquet, nous estimons avoir une chance [de gagner] », explique le Finlandais. « Nous avons joué des matchs serrés contre eux, nous connaissons cette opposition qui nous attend et nous sommes prêts pour ça. Tant que nous jouons ensemble, aussi dur que possible et de la manière dont nous avons joué toute la saison, nous avons une chance. Ce n’est qu’un match. »

Des propos qui se rapprochent finalement de ceux de Kevin Love, jamais du genre à se montrer pessimiste.

« J’ai confiance en nous et en nos chances quand il est question d’un combat de chiens et c’est justement ce que ça va être », livre le champion 2016. « C’est évidemment facile à dire, mais il faudra jouer simple, libéré et physique. Il n’y a rien de tel que l’atmosphère des playoffs. Il faut le vivre pour le comprendre. Ce qui nous avantage, c’est le fait que nous sommes proches les uns des autres, que nous sommes unis. [Le coach] aime dire que les guerres se gagnent dans les tranchées. Donc allons-y. »

Reste à savoir si les Cavaliers pourront se battre avec Jarrett Allen, autour de qui règne toujours une incertitude sur le plan physique. « Il progresse et, quand il sera prêt, il reviendra », assure un J.B. Bickerstaff assez évasif et qui regrette encore de ne pas pouvoir compter « sur quelques éléments-clés ».