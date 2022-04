Rudy Gobert : « Beaucoup d’équipes et beaucoup de gens aimeraient séparer Donovan Mitchell et moi »

Alors que le Jazz s’est encore loupé la nuit dernière, Rudy Gobert a évoqué sa relation avec Donovan Mitchell. Depuis deux ans, et le début de la pandémie, on sait que la relation entre les deux joueurs vedettes du Jazz n’est pas idéale. Les deux assurent qu’ils ont discuté et réglé leur différend, mais les récentes attaques de Rudy Gobert sur son équipe ont remis de l’huile sur le feu, ainsi que les statistiques qui démontrent que Mitchell sert rarement son pivot.

En clair, et à moins que le Jazz ne remporte le titre, beaucoup estiment que l’un des deux sera échangé cet été, et que leur duo est dans une impasse. Invité d’ESPN, Rudy Gobert a commenté ces rumeurs.

« Personne ne joue ensemble pendant 20 ans »

« Il y a aura toujours du bruit…. et beaucoup d’équipes et beaucoup de gens aimeraient que nous nous séparions. Ils aimeraient avoir un Rudy Gobert ou un Donovan Mitchell dans leur équipe et il y a beaucoup de marchés plus importants qui aimeraient avoir ça et nous en sommes conscients » confie Gobert. « On sait tous les deux que tout sera observé au microcospe et que les gens cherchent le moindre truc pour simplement nous diviser. Après tout ce qu’on a traversé depuis quelques années, on en a tous les deux conscience et on sait que ça ne s’arrêtera pas ».

Pour Gobert, « gagner un titre permettra de faire taire ce bruit et d’apprécier ce moment », et il est toujours aussi motivé pour jouer au Jazz.

« Evidemment ! » répond-il. « C’est facile de regarder le passé ou le futur, ou de dire « et si… »… Mais au final, on a l’opportunité aujourd’hui de le faire, et il faut en profiter. Et quand la saison NBA est terminée, elle est terminée… Personne ne joue ensemble pendant 20 ans. On sait que c’est un business et on sait comment ça marche. »