Un Pascal Siakam toujours aussi brillant salué par le public des Raptors

Les Sixers ont tout tenté, envoyé plusieurs défenseurs différents, jusqu’à Joel Embiid, mais Pascal Siakam était trop fort. La star de Toronto a marqué 37 points à 14/28 au shoot et compilé 12 passes et 11 rebonds, pour un superbe triple-double dans la victoire des Canadiens.

C’est le Camerounais qui a lancé ses coéquipiers, dominés en premier quart-temps, dans la partie. Il a ensuite enfoncé le clou en troisième quart-temps, avec 15 points, notamment avec ses qualités en transition. Avant un dernier panier, avec la faute, dans les dernières secondes pour tuer le match.

« Pascal a été énorme », ne peut que constater Nick Nurse pour SportsNet. « Les joueurs étaient prêts à shooter quand il ressortait la balle. Ils ont mis dedans, ce qui explique ses 12 passes. Il a énormément fait le jeu pour nous. »

Pour tenter de le stopper, Doc Rivers n’a pas hésité à lui mettre son compatriote Joel Embiid sur le dos. Gêné, Siakam a tout de même réussi à marquer face au All-Star et surtout, en jouant vers la ligne à 3-pts, il a repoussé Embiid loin du cercle, ce qui a profité aux autres joueurs pour aller marquer dans la raquette. « C’est mieux pour nous de le voir loin du cercle », commentait Siakam, en parlant de la star de Philadelphie, pour The Athletic.

Sa meilleure saison en carrière

Face à une telle prestation, les spectateurs de Toronto, de retour depuis quelques semaines dans la Scotiabank Arena, ont chanté des « MVP » quand le champion 2019 était aux lancers-francs.

« Je ne pouvais pas les entendre, car j’étais vraiment concentré », confie-t-il. « Mais l’atmosphère était géniale. On a reçu beaucoup de soutien. Les fans et l’avantage du terrain, ça nous avait manqué. C’était difficile de jouer sans nos spectateurs donc ça fait du bien d’avoir cette énergie. »

S’il ne sera évidemment pas élu meilleur joueur de la saison régulière cette année, le All-Star en 2020 réalise néanmoins sa meilleure campagne en carrière avec 22.7 points, 8.5 rebonds, 5.3 passes et 1.2 interception de moyenne. Pour les trois dernières statistiques, c’est à chaque fois son record personnel, et seule sa saison 2019/2020 fut plus prolifique en attaque, et de peu, avec 22.9 points par match.