Il avait déjà planté 36 points à Utah l’autre soir, et jeudi face aux Lakers, Klay Thompson a de nouveau dépassé la barre de la trentaine, avec 33 unités pour une deuxième performance de choix dans une troisième victoire de rang des Warriors.

A 12/22 aux tirs dont 6/10 derrière l’arc, plus 4 rebonds et 4 passes, il a tout simplement réussi son « meilleur match » de la saison selon son coach, qui sait bien qu’il a scoré plus dans d’autres confrontations, mais face à l’équipe B des Lakers, le sniper des Dubs a été particulièrement propre. Un match à 33 points sans forcer !

« Je me sens à nouveau moi-même »

« C’était une décision plutôt facile de continuer à lui donner le ballon », a souri Steve Kerr après la rencontre. « On va avoir besoin de lui à un niveau élevé, tout comme Draymond, Steph et Wiggs. On veut que ces gars jouent bien. En playoffs, tes meilleurs joueurs doivent être performants. J’aime la progression de Klay, il a réussi plusieurs bons matchs d’affilée et il a l’air à l’aise. »

De son côté, le quintuple All-Star partage également le même avis. Avec l’enchaînement des matchs, et des bonnes performances, Klay Thompson commence à accumuler un joli capital confiance. Le timing est proche d’être idéal à l’approche des playoffs.

« Je suis d’accord avec Steve. Je n’ai perdu qu’un ballon et j’ai pris des bons tirs, dans le rythme de notre attaque, sans rien forcer », a confirmé Klay Thompson. « Je commence à avoir pas mal de matchs dans les jambes. Peu importe le nombre de scrimmages ou d’entraînements, c’est difficile de reproduire la vitesse d’un match NBA. Maintenant que j’ai engrangé ces minutes et ces matchs, ça m’a redonné confiance. Je me sens à nouveau moi-même et c’est très encourageant. »

À 19 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne sur la saison, à 42% de réussite générale dont 38% à 3-points, Klay Thompson n’a certes pas encore retrouvé son meilleur niveau en carrière, forçant parfois beaucoup afin de retrouver ses sensations. Mais, pour une saison du retour après deux ans et demi à galérer entre infirmerie et bloc opératoire, le champion de la Baie peut s’estimer heureux de son évolution. En tout cas, son coach l’est complètement.

« Je crois qu’il a pris deux mauvais tirs sur tout le match, sur ses 22 tentatives. Il a pris 20 bons tirs et il a bien fait circuler le ballon. Quand il n’était pas ouvert, il a fait la passe et c’est vraiment la clé pour lui. C’est un shooteur d’une telle qualité que s’il prend des bons tirs, il va les mettre, et il va trouver son rythme. Ensuite, il pourra réussir les tirs plus difficiles. (…) S’il prend des bons tirs, ça affecte notre défense dans le bon sen. C’est ce qu’il a fait et il a influencé tout le match. »

« Klay avait juste besoin de retrouver son rythme et sa confiance »

Accusant son plus faible pourcentage à 3-points en carrière, à 37.9%, Klay Thompson n’a pas encore retrouvé l’intégralité de ses capacités de tueur au sang-froid. Mais ça en prend le chemin, ce qui donne le sourire au vétéran de 38 ans, Andre Iguodala, lui aussi en phase de retour pour les Warriors.

« Il est patient et il laisse le jeu venir à lui. Que ce soit lui ou JP [Jordan Poole], on va leur donner des ballons et ils doivent rester qui ils sont. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent vraiment rester complètement eux-mêmes sans avoir à modifier leur jeu ou prendre du recul. Klay en fait partie, comme JP voire Wiggs. Quand ils auront compris ça, ils pourront jouer sans se précipiter car le ballon leur reviendra toujours. S’ils n’ont pas le ballon, c’est que quelqu’un d’autre était ouvert. JP commence à le comprendre et Klay avait lui juste besoin de retrouver son rythme et sa confiance. »

Encore talonnés de près par les Mavericks (50 victoires pour 30 défaites), en embuscade pour leur piquer la troisième place à l’Ouest, les Warriors (51 victoires pour 29 défaites) ont encore deux matchs à jouer, à San Antonio ce dimanche puis à La Nouvelle-Orléans lundi prochain.

Bien dans le rythme, les Dubs vont vouloir garder la même dynamique avant de retrouver les playoffs, après deux ans d’absence. Pas question donc de se faire coiffer sur le poteau par l’escouade texane !

« C’est comme ça qu’on joue notre meilleur basket, et que je joue mon meilleur basket », conclut Klay Thompson. « La balle bouge plus vite que les joueurs donc c’est très difficile à défendre. C’est le basket des Warriors. Depuis que Steve est arrivé ici, il nous a tannés avec ça pendant des années et on a pu construire là-dessus. C’était une belle performance offensive de toute l’équipe. »