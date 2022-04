Danny Green reçoit sa bague… près de trois ans après son titre avec les Raptors

Cette fois, c’est la bonne ! Danny Green a eu le temps de changer deux fois de maillot, depuis son passage dans le Canada, avant de récupérer son dû. De passage à Toronto cette nuit avec les 76ers, l’arrière s’est enfin vu offrir sa bague, près de trois ans après le titre remporté avec les Raptors.

« C’était exactement comme je l’imaginais, c’était génial », décrit le vétéran, qui a apprécié la présence de Pascal Siakam et de Fred VanVleet, parmi les derniers cadres rescapés de l’épopée de 2019. On rappelle que Danny Green, également champion NBA avec les Spurs (2014), avait récupéré sa bague obtenue avec les Lakers il y a un an, pour un titre remporté… un an après (2020) celui avec les Canadiens.

L’explication à ce retard rarement vu est une succession d’imprévus principalement liés à l’épidémie de Covid-19. Le shooteur, auteur d’une belle sortie à 18 points (6/9 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes) cette nuit, devait initialement mettre la main sur sa récompense le 24 mars 2020, alors qu’il portait le maillot des Californiens, mais le championnat avait été suspendu deux semaines plus tôt en raison du virus.

La saison suivante, les Raptors ont été délocalisés à Tampa pour leurs matches à domicile. Or, Danny Green considérait qu’une telle cérémonie ne devait avoir lieu qu’à la Scotiabank Arena, en présence des fans locaux. Le 28 décembre 2021 alors, lors du premier passage des 76ers à Toronto ? Encore raté car le champion était en quarantaine Covid… et un nombre encore limité de fans était autorisé dans la salle à l’époque.

Gagner n’est pas une question de chance

« La seule opportunité, si je restais avec cette équipe, c’était en avril », poursuit l’intéressé qui s’est dit « chanceux » d’avoir passé la « trade deadline » sans avoir changé d’équipe, induisant, selon les calendriers, un potentiel nouveau report de date.

Tout ce temps d’attente, « cela rend les choses encore plus sympas », juge Nick Nurse qui a donné l’accolade à son ancien joueur. « Je l’ai toujours considéré comme le ‘glue guy’ de l’équipe, ce qui est quelque chose d’important, poursuit le coach. C’est un vétéran qui a beaucoup gagné, un grand professionnel. Je ne crois pas qu’il se soit super bien senti pendant la saison, mais il était toujours motivé à jouer. Et il a apporté beaucoup de qualités de gagneur à l’équipe. »

Doc Rivers rappelle que l’arrière a connu une carrière de « role player » au point de devenir une « star » dans ce statut. « Gagner n’est pas une question de chance, Danny a été aux bons endroits parce qu’ils avaient besoin de lui. C’est l’une des raisons pour lesquelles on le voulait et il est excellent pour nous aussi », salue son coach actuel, qui aimerait beaucoup voir son joueur enfiler une quatrième bague à Philadelphie.