Kyrie Irving croit-il avoir été retiré de la liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire ?

Dwight Howard, Tony Parker, Dikembe Mutombo, Pau Gasol, Klay Thompson, Vince Carter, Manu Ginobili, Tracy McGrady, Draymond Green…

On peut débattre longtemps sur l’absence de certains joueurs de la liste des 75 76 meilleurs de l’histoire établie par la NBA. Notamment de celle de Kyrie Irving, parmi les « oubliés » évoqués de ce prestigieux Top 76.

Plusieurs joueurs encore en activité se sont d’ailleurs offusqués de cette absence, comme Andre Iguodala, Isaiah Thomas ou Marcus Morris. Mais le meneur des Nets, interrogé à ce propos la nuit dernière, ne préfère pas s’attarder dessus. Pas pour le moment, en tout cas…

« Je ne vais pas vous lister les raisons pour lesquelles j’estimais mériter d’être dans ce Top 75. Je pense que je vais attendre la fin de ma carrière et peut-être que je vais faire partie du Top 100 », explique-t-il ainsi.

Kyrie Irving semble avoir une théorie…

Champion NBA en 2016, septuple All-Star (et MVP de l’événement en 2014), Rookie de l’année en 2012 ou encore triple membre d’une All-NBA team, Kyrie Irving dispose effectivement d’un palmarès fourni qui en faisait un candidat assez sérieux. D’autant qu’il possède des statistiques individuelles à en faire rougir plus d’un : près de 23 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne, à 47% aux tirs, 39% à 3-pts et 88% aux lancers.

Pourtant, ça n’a pas suffi à convaincre le panel de votants. Du moins, pas officiellement, car « Uncle Drew » semble penser qu’il était présent sur la liste à l’origine…

« Je vais laisser ça aux théoriciens du complot, mais je crois que j’étais sur la liste », lance-t-il. Pense-t-il avoir été retiré de la liste a posteriori ? Difficile à dire car, comme souvent, il reste très flou dans son argumentaire.

« Toujours est-il que je n’y suis pas actuellement et, comme je l’ai dit, je vais attendre dix ou vingt ans [afin d’être sur la prochaine liste], en espérant gagner quelques titres de plus. Ensuite, nous en reparlerons ensemble, une fois que j’aurai accroché quelques bannières ici, [à Brooklyn]. »

D’ici-là, Kyrie Irving veut continuer à marquer les esprits, désormais surtout sur les terrains.

« Je ne tiens pas nécessairement à prouver pourquoi je mérite d’être dans cette liste », ajoute-t-il. « Je sais que j’ai encore beaucoup de travail à accomplir dans cette ligue, mais je veux laisser mon jeu parler pour moi. J’apprécie évidemment le fait d’être considéré comme l’un des joueurs les plus doués de l’histoire, mais je veux surtout être considéré comme un gagnant. Voilà ce que je souhaite laisser comme trace, à ma retraite. »