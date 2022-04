Course au MVP : Draymond Green vote Devin Booker

Après Doc Rivers, Kyrie Irving, Damian Lillard et Isiah Thomas, Devin Booker peut compter sur un nouveau renfort de choix pour la promotion de sa candidature en vue du trophée de MVP de la saison régulière : Draymond Green !

Même si Nikola Jokic fait office de favori à sa propre succession parmi les médias américains, et que les performances de Joel Embiid en font également un candidat de choix, Devin Booker aura des arguments à faire valoir en tant que leader offensif de la meilleure équipe de la ligue.

« Avec le dernier mois voir le dernier mois et demi qu’il a joué, je ne sais même pas comment son nom n’est pas apparu dans la conversation pour le MVP », avait déjà lancé l’intérieur des Warriors pendant le All-Star Game, assurant que sa place dans la première équipe All-NBA était une évidence.

Draymond Green en a ainsi remis une couche. Pour lui, le trophée de MVP devrait être décerné à l’arrière des Suns.

« Mon MVP, c’est Devin Booker », a-t-il confié dans son podcast, le « Draymond Green Show ». « Je pense que Book a été constant toute l’année. Je pense que même si son équipe a été dominante, on va en revenir à la même conversation, sur le fait qu’il n’y a pas vraiment de critères. Certaines années, c’est le meilleur joueur de la meilleure équipe qui est élu ».

Une question de critères

L’intérieur a notamment pris exemple sur le cas Russell Westbrook, qui avait été élu en 2017 pour son triple-double en moyenne sur une saison alors que son équipe d’Oklahoma City n’avait pas dépassé les 50 victoires en saison régulière, pour terminer à la 6e place de la conférence Ouest. « Ne vous méprenez pas, il méritait de gagner, mais c’est juste qu’on se demande tous quels sont les critères », a glissé Draymond Green.

Le fait est qu’il n’y a pas de critères évidents. S’agit-il du joueur qui réalise la meilleure saison sur le plan individuel et collectif ? Du meilleur joueur de la ligue ? Du meilleur joueur de la meilleure équipe ? Du joueur le plus indispensable à son équipe ? Sans doute un mélange de tout ça, les proportions variant d’un votant à l’autre…

« Selon mes critères, Devin Booker est le MVP de la NBA cette année. Parce qu’il a été constant, qu’il a dû faire face à des blessures, qu’il est revenu et n’a pas raté un seul match. Leur équipe a continué à gagner et les Suns sont en tête de la NBA, et de loin. Je me dois donc de choisir Devin Booker comme MVP », a conclu Draymond Green.