Paré à la « guerre », Kyrie Irving réclame de la constance chez les Nets

Avec quatre matches à disputer avant la fin, les Nets sont mathématiquement assurés d’avoir leur place en « play-in ». Tout l’enjeu étant de savoir à quelle place les joueurs de Brooklyn (40v-38d) vont terminer. La septième place des Cavs (43-36) semble hors de portée, contrairement à la huitième des Hawks (41-37), contre qui ils ont perdu ce week-end malgré les 55 points de Kevin Durant.

Les Nets occupent aujourd’hui une modeste 10e place à égalité avec les Hornets (40-38). Pour se qualifier en playoffs, ils devraient ainsi s’imposer à deux reprises en « play-in », là où avec la 8e place, une « simple » victoire face aux 7e, vraisemblablement les Cavs, validerait leur qualification. Malgré la présence désormais permanente de Kevin Durant et de Kyrie Irving, les Nets n’ont donc pas le parcours le plus simple face à eux.

« On a fait face à beaucoup d’adversité cette année », rappelle Steve Nash. « On va se regrouper, prendre un jour de repos et revenir prêts à reconstruire. Il nous reste quatre gros matches et on a joué du bon basket ces derniers temps. On a été malchanceux de ne pas en gagner quelques-uns de plus sur cette période. On doit faire le vide dans nos esprits, récupérer et se remettre au travail. »

Le souci du technicien des Nets, c’est la constante de son équipe. Depuis une série de quatre victoires de suite début mars, les New-Yorkais enchaînent victoire puis défaite. Victoire face au Jazz, défaite contre les Grizzlies, victoire à Miami, défaite contre les Hornets…

La métaphore de Kyrie Irving

« On doit trouver cette constance, et je sais qu’on le fera. Le temps ne joue pas en notre faveur mais j’ai confiance en notre groupe et je sais qu’on est capables de faire ce qu’on doit faire », affiche ainsi Kyrie Irving, qui a multiplié les messages du genre. « Nos gars sont déçus, ils savent qu’on peut mieux jouer. On ne peut pas se trouver d’excuses. On doit être prêt à jouer, trouver un moyen d’y arriver », complète Steve Nash.

Pour retrouver un peu de constance avant les matches décisifs, les Nets peuvent compter sur un calendrier favorable pour finir : réception des Rockets la nuit prochaine, déplacement chez les Knicks puis réception des Cavs et des Pacers. Quatre matches largement à leur portée qui pourraient se finir en autant de succès.

Mais à condition, prévient Kyrie Irving, que les New-Yorkais soient prêts à la « guerre », dont le meneur utilise la métaphore.

« Prenez le gilet pare-balles, l’arme de poing, le lance-roquettes, l’AK, prenez tout. Vous chargez toutes les munitions. C’est juste une métaphore mais vous rentrez chez vous et vous vous préparez pour la guerre. […] On n’a pas de temps à perdre. Dans la dernière ligne droite, on doit trouver une réponse. »