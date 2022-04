Kevin Durant : un record en carrière pour rien

Après un mois de mars particulièrement prolifique pour les scoreurs, Kevin Durant a prolongé le plaisir en avril avec une sortie à 55 points chez les Hawks. C’est tout simplement son record en carrière puisque son ancien (54 unités) datait du 17 janvier 2014, contre les Warriors.

Durant s’offre ainsi un nouveau record à 33 ans passés, mais il est terni par une défaite. « Je ne peux pas dire le contraire : on n’a pas fait un bon match », reconnait Steve Nash pour le New York Post.

Avec un 19/28 au shoot, 8/10 à 3-pts et 9/11 aux lancers-francs, Durant, lui, n’a pas grand-chose à se reprocher. Mais la défaite vient plomber sa belle soirée.

« Chaque défaite est décevante », concède le MVP 2014 pour ESPN. « Je ne parle même pas de mon record, c’est la défaite qui me gène. Je suis heureux d’avoir bien shooté, d’avoir marqué huit paniers primés, battu mon record, mais j’aurais aimé qu’on gagne. Mes points vont venir, mes shoots vont tomber dedans, mais il faut qu’on fasse les petites choses, qu’on soit sur la même longueur d’ondes. »

« On sait tous de quoi il est capable et on doit le soutenir »

Les imprécisions ont été nombreuses chez les Nets. Des ballons perdus (13) et des fautes commises (29), alors que les Hawks ont enchaîné les lancers-francs et perdu peu de balles. Globalement, la défense de Brooklyn a été défaillante.

« On a fait des fautes trop tôt », poursuit l’ancien du Thunder et des Warriors. « On les a mis dans le bonus dans chaque quart-temps. Ils ont mis 23 points de plus que nous aux lancers-francs. Ce n’est pas la faute des arbitres, c’est nous. On a été indiscipliné, trop agressif. On a bien défendu sur certaines possessions et pris la faute à la dernière seconde. Ils n’ont pas si bien shooté, n’ont pas dominé au rebond ni aux passes décisives, ce sont donc seulement les fautes qui font la différence. »

En attaque, sans la prestation de Kevin Durant, les Nets ont été inoffensifs ou presque : 60 points marqués à 32 % de réussite au shoot et 33 % à 3-pts. Kyrie Irving a certes inscrit 32 points, mais son 12/32 au shoot est peu reluisant.

« On doit le soulager offensivement », assure le meneur de jeu. « Il va faire du Kevin Durant, on le sait. On sait tous de quoi il est capable et on doit le soutenir. On doit être aussi prêt que lui à jouer, pour ne pas laisser la frustration s’installer. »